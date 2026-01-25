U ponedjeljak predstavljanje zbirke priča Marijane Balog-Parazajda

Redakcija portala 0

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci poziva na promociju zbirke priča “Tiho urušavanje” autorice Marijane Balog-Parazajda, koja će se održati u ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 18:30 sati, u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice.

Knjigu nagrađenu književnom nagradom “Albatros” 2025. koju unazad 45 godina dodjeljuje Pučko otvoreno učilište Velika Gorica križevačkoj će javnosti predstaviti Stipo Bilić, urednik biblioteke Albatros te članovi žirija akademik Ratko Cvetnić i književnica Maja Kušenić Gjerek, kao i sama autorica.

Vezano
Kultura

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma odigrana kazališna predstava “Heidi”

Kultura

Još novih naslova u Gradskoj knjižnici

Kultura

Dječji vrtić Križevci u nacionalnom čitalačkom izazovu „15 po 15“

Društvo

[FOTO] Gradonačelnik Katanović obišao Gradsku knjižnicu i Pučko otvoreno učilište

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno