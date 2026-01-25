U ponedjeljak predstavljanje zbirke priča Marijane Balog-Parazajda

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci poziva na promociju zbirke priča “Tiho urušavanje” autorice Marijane Balog-Parazajda, koja će se održati u ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 18:30 sati, u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice.

Knjigu nagrađenu književnom nagradom “Albatros” 2025. koju unazad 45 godina dodjeljuje Pučko otvoreno učilište Velika Gorica križevačkoj će javnosti predstaviti Stipo Bilić, urednik biblioteke Albatros te članovi žirija akademik Ratko Cvetnić i književnica Maja Kušenić Gjerek, kao i sama autorica.