U subotu panel: Neformalno obrazovanje mladih

Udruga P.O.I.N.T. poziva sve zainteresirane u subotu, 20. 12. 2025. godine spočetkom u 17 sati u Križevački poduzetnički centar na pop-up panel pod nazivom “Neformalno obrazovanje mladih”. Kroz razgovor s renomiranim gostima, edukatorima i voditeljima projekata, saznajte kako lokalne udruge i inovativni projekti nadopunjuju obrazovanje mladih u Hrvatskoj.

Na panelu kao govornici sudjeluju: Saša Gojković, nastavnik tehničke skupine predmeta u Srednjoj školi “Ivan Seljanec” Križevci, Andrej Dundović, voditelj križevačke zvjezdarnice, član udruga P.O.I.N.T. i Perzeidi te osnivač Insituta za kozmologiju, i Saša Lončarić, osnivač udruge KVARK i voditelj Kluba kulture.

Nakon panela održat će se kratko druženje s govornicima predviđeno za razgovor i pitanja u neformalnoj atmosferi.

Ovaj pop-up panel posljednje je u nizu događanja koja će se održavati do kraja 2025. godine u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”. Ideja projekta je kroz razne zanimljive evente (radionica, predavanja, panel diskusija i dr.) informirati javnost, te osvijestiti važnost poduzetništva u lokalnoj zajednici i pokretanja vlastitog poslovnog pothvata.

Projekt provodi Udruga P.O.I.N.T. Križevci, a sredstva za provedbu projekta osiguralo je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj kroz program “Small Grants Funding”.

Ulaz na događaj je besplatan.