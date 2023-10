Između – roman o migrantskom iskustvu mladog zagrebačkog para

Stručno-znanstveni odjel: U OBRANU TAME: ZVIJEZDE, STRAH I PET NOĆI U DIVLJINI / Sigri Sandbergs

“Astrofizika tamu definira kao „odsutnost svjetla“, no činjenica je da tama, s astronomskog stajališta, ne postoji. Ona se stoga može definirati kao percipirana odsutnost svjetla. Kad je Sunce više od 18 stupnjeva ispod horizonta, nastupa tzv. astronomska tama – no zbog svjetlosnog onečišćenja moramo se odvažiti otići daleko na visoravan, u pustinju ili na pučinu kako bismo tomu svjedočili. Što to onečišćenje čini nama ljudima, životinjama i ostalim živim bićima? Je li tama postala konačan resurs?

U obranu tame istražuje naš intimni odnos s tamom: zašto je se bojimo, zašto nam je potrebna i zašto je umjetna svjetlost kojoj smo neprestano izloženi štetna. Norveška novinarka i spisateljica Sigri Sandberg piše o snu, zvijezdama, crnim rupama i polarnoj svjetlosti, ali i o nebeskim zakonima i globalnoj borbi za noćno nebo. Pod okriljem mračne polarne noći sjeverne Norveške, autorica meditira o kulturnom, povijesnom, psihološkom i znanstvenom značenju tame, neprestano iskušavajući granice vlastitog straha.”





Beletristika: IZMEĐU / Kristina Gavran

Roman govori o migrantskom iskustvu mladog zagrebačkog bračnog para u velikom engleskom industrijskom gradu Birminghamu u razdoblju od 2011. do 2022. godine. Nesvršeni student ekonomije Marko, koji odlazi u želji da otplati kredit u švicarcima, najprije ondje radi kao građevinski radnik, a Sandra mu se vrlo brzo pridružuje zanesena snovima o ispijanju čajeva i engleskom stilu života, no stvarnost je posve drugačija jer kao učiteljica ne može pronaći posao u struci, pa prihvaća mjesto na šalteru autobusnog kolodvora. Roman prati njihov emocionalni i sasvim praktični život između Birminghama i Zagreba, dileme između ostanka ondje i povratka ovdje, njihovo sazrijevanje praćeno razbijanjem predrasuda prema strancima i uklapanjem u britanski način života, ali i sve snažnijom spoznajom da im Zagreb postaje neki tuđi grad. U toj rascijepljenosti, podvojenosti i rastakanju identiteta ne samo da se Marko i Sandra mijenjaju kao osobe već se i njihov službeni status u dvije zemlje mijenja, a njihova veza prolazi kroz svakojake kušnje. Autorica propituje kako ista osoba može biti emigrant u svojoj zemlji i imigrant u tuđoj i kako nam ti termini omogućuju da ljude olako gurnemo u ladicu, a da i ne saslušamo njihove priče.



Beletristika: BEZDAN / Yrsa Sigurdardottir

U sumornom, mahovinom obraslom polju lave nedaleko od Reykjavíka nalaze se visoke crne stijene Gálgaklettur. Nekada mjesto pogubljenja, a danas turistička atrakcija. Sve do ovoga jutra kada je na njima pronađen obješen muškarac. Čavao zakucan na njegova prsa otkriva da se ne radi o samoubojstvu, a kada policija pretraži njegov stan, ondje nailazi na novu zagonetku: četverogodišnjeg dječaka. Čini se kako nije povezan sa žrtvom, njegove roditelje nitko ne može pronaći, a crtež koji je nacrtao otkriva da je svjedočio nečem zastrašujućem. I dok detektiv Huldar lovi ubojicu, a dječja psihologinja Freyja traži dječakove roditelje, klupko se polako odmotava – u priču o nasilju, pravima i osveti.





Dječji odjel: PRIČE ZA LAKU NOĆ IZ CIJELOGA SVIJETA / [ilustrirala Anna Lang]

U ovoj prekrasno ilustriranoj zbirci pronaći ćete 70 tradicionalnih priča iz raznih dijelova svijeta. Svojim su sadržajem prikladne za dragocjene obiteljske trenutke prije spavanja, a svaka donosi pouku o kojoj možete razgovarati sa svojim djetetom i tako ga potaknuti da samo istražuje i razvija interes za nove priče, spoznaje i doživljaje.