Lančani sudar u centru Križevaca

U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježene su tri prometne nesreće u kojima su ozlijeđene četiri osobe. Jedna od nesreća dogodila se u centru Križevaca i to lančani sudar u kojem su sudjelovala tri vozila.

U srijedu, 10. prosinca, oko 13:55 u Križevcima u Ulici Petra Zrinskog, 49-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine vozilom je udario u osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je u istom smjeru upravljala 32-godišnja vozačica, a čije vozilo je potom udarilo u osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je u istom smjeru upravljala 40-godišnja vozačica.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je 32-godišnja vozačica, a kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Vozaču je u Domu zdravlja Križevci, vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.