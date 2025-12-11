Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter ponovno na večernjem nebu

Sunce kroz teleskop križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

Dežurna ekipa križevačke zvjezdarnice i ovoga četvrtka dočekuje sve zainteresirane nenajavljene posjetitelje u dva termina: od 14 do 15 sati na promatranju Sunca i od 19 do 20 sati na promatranju večernjeg neba. Planirana promatranja moći će se, naravno, ostvariti samo u slučaju vedrog neba.



Ovih dana Sunce već počinje zalaziti sve kasnije, pa će iz dana u dan pomalo biti u sve povoljnijem položaju za promatranje. Na večernjem nebu, u vrijeme kada je zvjezdarnica otvorena posjetiteljima, ponovno se pojavio Jupiter, koji će u idućim mjesecima također biti u sve povoljnijem položaju za promatranje. Saturn i dalje “vlada” večernjim nebom pa je glavna atrakcija neba. Mjesec se ovih dana ne vidi na večernjem nebu jer je u fazi posljednje četvrti i izlazi tek oko ponoći.