Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter ponovno na večernjem nebu

Ratko Matić 0
Sunce kroz teleskop križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)
Sunce kroz teleskop križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)
Sunce kroz teleskop križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

Dežurna ekipa križevačke zvjezdarnice i ovoga četvrtka dočekuje sve zainteresirane nenajavljene posjetitelje u dva termina: od 14 do 15 sati na promatranju Sunca i od 19 do 20 sati na promatranju večernjeg neba. Planirana promatranja moći će se, naravno, ostvariti samo u slučaju vedrog neba.

Ovih dana Sunce već počinje zalaziti sve kasnije, pa će iz dana u dan pomalo biti u sve povoljnijem položaju za promatranje. Na večernjem nebu, u vrijeme kada je zvjezdarnica otvorena posjetiteljima, ponovno se pojavio Jupiter, koji će u idućim mjesecima također biti u sve povoljnijem položaju za promatranje. Saturn i dalje “vlada” večernjim nebom pa je glavna atrakcija neba. Mjesec se ovih dana ne vidi na večernjem nebu jer je u fazi posljednje četvrti i izlazi tek oko ponoći.

Vezano
Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Teleskopi će vjerojatno mirovati

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Iznimno bez dnevnog promatranja

Kultura

Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1527

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce i Saturn

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno