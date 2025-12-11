Braća Nervo u 10 najbržih od 2022. – King of Grobnik

King of Grobnik vikendi već se godinama redovno održavaju u organizaciji Bobo Racinga – talijanskog tima za organizaciju utrka kojemu je na čelu Roberto Pullini Bobo. Na najpoznatijoj hrvatskoj stazi, u općini Čavle u blizini Rijeke redovno se okupljaju domaći, ali i europski vozači. U ovim, najčešće trodnevnim ili vikend racing eventima tako su sudjelovali najbrži trkači s naših prostora, ali i poznatija imena poput Danila Petruccija koji je nekoliko godina vozio i kraljevsku klasu svjetskog prvenstva u motociklizmu – MotoGP te dijelio stazu s velikanima poput Valentina Rossija i Marca Marqueza.

Upravo je Petrucci zauzeo treće mjesto u poretku vozača s najbržim vremenom staze na King of Grobnik natjecanjima, računajući rezultate od 2022. godine. Brži od njega bili su Michal Filla (Češka) te Yari Montella (Italija), vozač Barni Spark Racing Teama (Ducati Panigale V4R) u WorldSSP prvenstvu. Zanimljivo je kako su se uz neka poznata imena u svjetskom motosportu našla i dva Križevčana, još k tome braća. Dominik i Luka Nervo dobro su poznati u europskim moto krugovima, Dominik je rušio rekorde na stazama poput češkog Brna, a oduvijek su među najbržima i na Kvarneru.

Dominik Nervo zauzeo je peto mjesto u poretku najbržih u sklopu King of Grobnik utrka, dok je Luka Nervo osmi. Iza njih se u ovom poretku nalazi još nekoliko Hrvata – Martin Vugrinec, Marko Jerman, Loris Majcan i Leon Jurčak.

Iako “drugi od braće” po ovoj listi najbržih, Luka Nervo u posljednjih nekoliko godina ponovno nastupa u Prvenstvu Hrvatske, što posebno veseli domaće navijače svakog lipnja na “križevačkom Monte Carlu”, kako ljubitelji motosporta često nazivaju Veliku nagradu Križevaca, zbog činjenice da se utrka vozi ulicama grada. Luka je i ove godine obranio titulu “heroja ulice”, obranivši prvo mjesto od Lorisa Majcana, hrvatskog predstavnika na jednoj od najpoznatijih svjetskih utrka – Isle of Man TT.

Sportski rezultati braće Nervo dokaz su kako Križevci nisu bez razloga “grad motociklizma”, sveta staza na kojoj su odgojeni brojni trkači izrodila je talente koji su uz jaču podršku u “formativnoj fazi” mogli završiti u samom vrhu svjetskog motosporta.