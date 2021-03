Udruga “Maslačak” organizira obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom

Udruga “Maslačak” Križevci organizira obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom u petak, 19.3.2021. na Gradskoj tržnici u vremenu od 8.00 do 12.00 sati. Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava se 21. ožujka kako je službeno odredio Down Syndrom International (DSI). Taj dan je odabran kako bi označio jedinstvenost Down sindroma u trisomiji 21. kromosoma.

Downov sindrom genetski je poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška. Nastaje u trenutku začeća. Uzrok Down sindroma otkrio je 1959. godine genetičar Jerome Lejeune kada je na 21. paru kromosoma otkrio još jedan kromosom viška – umjesto 2 tu su se nalazila 3 kromosoma, a u cijeloj stanici umjesto 46, ukupno 47 kromosoma. Down sindrom kao naziv za skup zajedničkih znakova i karakteristika potječe od engleskog liječnika Johna Langdona Downa koji je još 1866. godine prvi opisao sindrom kod osoba s određenim stupnjem poremećaja u razvoju (intelektualni hendikep). Svjetski dan osoba s Down sindromom prvi puta obilježen je u Singapuru 2006. godine.

Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Down sindromom. Taj poremećaj sprječava normalan tjelesni i intelektualni razvoj djeteta. Down sindrom smatra se jednim od najčešćih genetskih odstupanja pri kojem postoji višak jednog ili dijela jednog kromosoma što uzrokuje različite probleme u psihofizičkom razvoju djeteta.

Obilježavanjem Svjetskog dana osoba s Down sindromom želi se upoznati i upozoriti na ovaj poremećaj te potaknuti na veće poštivanje prava osoba s Down sindromom, potaknuti razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu. Odgovornost za to leži u nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i svima nama. Oni su topli, dobrodušni, vedri, veseli, komunikativni, mogu biti kreativni, kopiraju ponašanje svoje sredine. Međutim čitav život potrebna im je njega i pomoć.

U Udruzi “Maslačak” Križevci je 10 članova sa ovim sindromom te Vas i oni pozivaju da posjetite štand, razgledate ponudu uskrsnih rukotvorina te podržite rad Udruge. Svakog posjetitelja očekuje mali znak pažnje, suncokret koji je simbol osoba s Down sindromom. Također možete obući i šarene čarape.