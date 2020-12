Žena koja živi u tri županije: Trebat će joj propusnica kako bi ušla u vlastito dvorište

Kuća u jednoj, vrt u drugoj, a kanalizacija u trećoj županiji, 85-godišnja Ana Bingula živi na tromeđi tri županije, a udaljenost od jedne do druge je svega nekoliko koraka. Po novoj odluci, baka Ana ne bi smjela izići iz dvorišta, niti otići do vrta jer je to formalno prekršaj. Jedan je to od primjera apsurdnog ustroja hrvatske lokalne i regionalne samouprave.

Baka Ana iz malenog sela Rovci u Koprivničko-križevačkoj županiji ima puno pitanja. Zna da propusnice još danas nisu potrebne, ali sutra bi joj mogle trebati. Ako bi se odluka u njezinu slučaju zaista provodila rigorozno, Ana ne bi mogla niti u dvorište jer, situacija je složena.

Naime, vodovod i kanalizacija nalaze se u Varaždinskoj županiji, kuća bake Ane je u Koprivničko-križevačkoj, a u Zagrebačkoj županiji joj je vrt i okućnica. Vjeruje da se nova odluka o propusnicama na nju neće odnositi jer struju ima od Zagrebačke, dio asfalta od Koprivničke i tako redom.

“Niš se ne bojim, ja bum išla. Novca nemam, nek mi uzmu ovaj kaput poderani, a kaj mi bude. Novca nemam, s bankom nemam veze, i kaj… nek delaju kad oćeju” kaže baka Ana za RTL televiziju.

Svi imaju isti problem

Živi u selu od 10-ak stanovnika, a svi su oni u istim problemima. Zlatko Jelušić kaže kako je sve to zeznuto do kraja: “Stvarno smo na tromeđi, a nikud ne smiješ.”

Zbog uvođenja novih mjera brine i Anina kćer. Kuća joj je udaljena svega nekoliko metara, ali nalazi se jasno u drugoj županiji.

“Brinemo se za mamu, tu smo blizu, i sve joj donosimo, nedaleko smo. Nadamo se da sad zbog ove situacije nećemo morati tražiti propusnicu da dođemo do nje. Donosimo joj lijekove, hranu , sve što joj treba” Biserka Latin, Anina kćer.

Sdruge strane, veselu 85-godišnjakinju nije strah, ni propusnica, a ni zaraze: “Ne bu mene korona, neće, neće! Ne idem preko granice i gotovo. Ja ću tu u svojoj županiji, tu je još nema.” kaže baka kroz smijeh.

Jedino što traži od Stožera da joj ne zabrani odlazak u vrt jer će onda i ona morati tražiti propusnicu. (RTL)