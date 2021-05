Vizije Saturna u mitu i umjetnosti u četvrtak na Future Hubu

Future Hub Križevci u četvrtak priprema prvo multimedijalno predavanje na kojem će se dr. rer. nat. Petar Pavlović baviti Saturnom – i to ne kao objektom promatranja i znanstvenih teorija, nego slijedeći i nastojeći ponovno proživjeti vizije starih civilizacija, te nadahnuća likovne i glazbene umjetnosti.

“Na taj način ćemo pokušati demonstrirati da se stvarnost ne spoznaje samo razumom, već i intuicijom; ne samo analitičkim i sintetičkim mišljenjem, već i na temelju simbola i njihovih skrivenih veza. Na taj način naravno ne možemo doći do odgovora na pitanja kojima se bavi znanost, ali možemo doći do mnogih istina o svijetu i sebi samima na koje empirijska metoda ostaje bez odgovora. Takav se način sagledavanja ne može ispričati, već se on može samo doživjeti – što ćemo pokušati ostvariti korištenjem starih priča, slika, fotografije i muzike“, najavljuje Pavlović.

I ovo znanstveno-popularno predavanje otvoreno je za javnost i održat će se u četvrtak 27. svibnja u 19 sati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Križevci (ulaz s parkirališta, iza zgrade Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci). Ulazak je besplatan.

