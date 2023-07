Brkovi, Urban, Edo Maajka, Psihomodo Pop, Jonathan i drugi – RockLive oduševio popisom izvođača

Bliži se još jedno izdanje RockLive Festivala, a sada su poznate i brojne informacije koje će zanimati festivalsku publiku. RockLive Festival, po dvanaesti će se put održati u Koprivnici i to od 27. do 29. srpnja na prostoru Kampusa.

Ovogodišnje izdanje predvodi nekoliko odličnih headlinera, a to su Urban&4, Psihomodo Pop, Edo Maajka i Brkovi. Tu je i cijeli niz itekako poznatih imena poput Kukus, Mašinko, Mortal Kombat, Jonathan, Bore Balboa, Cold Snap, One step away, a festival obiluje i izvođačima koji tek grade puteve prema svojoj publici. Oni su Hrmulja, Tidal Pull, Šarena Pojava, Dead Dog Summer, SlonOff i Kal’s Penny.

Naravno, dobar provod ne staje s nastupima izvođača, za dobar party do jutra pobrinuti će se tradicionalni RockLive Radio. Riječ je o urnebesnom dvojcu koji svojim glazbenim izborom, popratnom scenografijom i neizostavnom rakijom publici već godinama dostavlja trenutke o kojima se mjesecima kasnije priča.

Novost na festivalu je i dnevna festivalska zona, koja će u petak i subotu, drugog i trećeg dana festivala ponuditi radionice (udruga Mamuze), te od jutarnjih sati nastupe DJa u prostoru pored festivalskog kampa. Osim toga, novitet je i poseban Robin dućan, koji će kampere tijekom cijelog dana opskrbljivati potrebnim namirnicama, a nalazi se u sklopu dnevne zone. Festivalski kamp besplatan je za sve posjetitelja s festivalskim i dnevnim ulaznicama, a osim velikog parking prostora opremljen je tuševima i sanitarnim čvorom.

Također, svi koji u Koprivnicu dolaze iz udaljenijih mjesta imaju mogućnost ostvariti popust od 40% na povratne karte za vlak, te time značajno uštedjeti na putu do RockLive Festivala.

Ulaznice su u prodaji, a možete ih kupiti putem sustava Entrio ili na Entrio prodajnim mjestima. Cijena festivalske ulaznice je 27e i takva će biti do 26. srpnja. Cijena festivalske ulaznice na dan održavanja iznosit će 32e, dok će isključivo na blagajni festivala biti moguće kupiti i pojedinačno dnevne ulaznice svakog dana festivala. Cijene dnevnih ulaznica iznosit će 15e za svaki dan festivala.

Direktan link za festivalske ulaznice:

https://www.entrio.hr/event/rocklive-festival-12-12466