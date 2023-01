Potvrđen drugi krug izvođača, respektabilna imena stižu na RockLive

S početkom 2023. koprivnički RockLive Festival najavljuje nova imena za sada već ovogodišnje izdanje! U srpnju u Koprivnicu dolaze Brkovi, Cold Snap, One Step Away i Šarena Pojava.

Sljedećeg ljeta i to od 27. do 29. srpnja, na poznatoj lokaciji u koprivničkom Kampusu održat će se 12. izdanje RockLive Festivala. RockLive je još prošle godine započeo „dvanaesticu“ objavom prvih imena, a bili su to Damir Urban & 4, Mašinko, Tidal Pull i Hrmulja.

Taj popis sada dodatno nadopunjuju predvodnici punk wellnessa Brkovi, ljubitelji metal publike Cold Snap, melodični punkeri s novim albumom One Step Away, te pojava koja će uskoro harati domaćim pozornicama, Šarena Pojava.

Ulaznice su u prodaji, a od 1.1. možete ih kupiti putem sustava Entrio ili na Entrio prodajnim mjestima. Trenutna cijena ulaznice je 22e i vrijedi za sva 3 dana festivala

Direktan link za festivalske ulaznice:

https://www.entrio.hr/event/rocklive-festival-12-12466

Vidimo se u Koprivnici, na RockLive Festivalu #12!