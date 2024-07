[FOTO] RockLive #13 – Denis Košćak: “Ne znam točno čime smo se zarazili, ali još uvijek nas gura entuzijazam oko razvijanja kulturne scene u Koprivnici”

O RockLive festivalu koji se u koprivničkom Kampusu održava od 25. do 27. srpnja, razgovarali smo s predsjednikom udruge RockLive i Foruma udruga nezavisne kulture – FUNK, Denisom Košćakom.

Kž.info: Pozdrav Denis, svi koji prate alternativnu scenu znaju tko si, no možeš li se ukratko predstaviti našim čitateljima?

“Za početak odmah težak zadatak. Denis iz Koprivnice, tamo negdje u srednjoškolskim danima uključio sam se u rad udruga s područja kulture, organiziranje različitih evenata, glazbenu scenu i tako je sve počelo. Aktivan sam u udrugama RockLive i FUNK, trudim se kroz cijelo ovo vrijeme, a prošlo je sada već 20-ak godina napraviti što više na razvoju kulture u Koprivnici. Naravno, uz veliku pomoć i angažman ljudi koji o svemu tome razmišljaju na isti način kao i ja.”

Kž.info: Forum udruga nezavisne kulture – FUNK pokrenuli ste 2014. godine zajedno s drugim udrugama, od 2010. ste kroz udrugu RockLive krenuli s istoimenim festivalom, što Koprivnicu pokreće u smjeru alternative?

Nisam siguran postoji li nešto opipljivo što je pokreće u tom smjeru. Koliko ja pamtim, u Koprivnici se iz nekog razloga u gotovo svakoj generaciji pojavljivala ekipa koja je željela nešto pokrenuti. Mi smo se zadržali sada već neko vrijeme, ali i prije nas, a nadam se da i nakon, uvijek postoji nekoliko pojedinaca koji zamisle nešto i krenu u realizaciju. Možda je upravo i činjenica da stalno postoji netko tko gura tu priču rezultirala time da Koprivnica ide u tom smjeru. Kada se imaš za nešto uhvatiti, nije teško slijediti, ako već ne želiš aktivno sudjelovati. Na polju kulture ili alternative u Koprivnicama dugi niz godina postoji to „nešto“, pa se tako i različite stvari u tom polju razvijaju.

Kž.info: Može li se fenomen privrženosti rock`n`rollu, odnosno alternativnoj glazbi pripisati koprivničkim bendovima poput Overflowa i drugih koji su činili vašu lokalnu alternativnu scenu?

“Sigurno, postojanje bendova poput spomenutog Overflowa, pa i mnogih drugih važna je stavka jer je to poveznica scene. Srećom, Koprivnica je u raznim periodima imala takve glazbene uzdanice s kojima se mogla povezivati, čak i danas imamo odlične bendove. Takvi bendovi šire tu našu koprivničku priču izvan „granica“ Koprivnice, a sigurno da je svakom Koprivničancu kada se nađe u nekom drugom gradu gušt čuti da netko spominje bend iz njegovog grada. Na taj se način stvara posebna sinergija, pa mi na neki način radimo “unutar kuće”, a bendovi tu priču šire izvan nje.”

Možeš li ukratko opisati koja je osnovna misija udruga RockLive i FUNK?

“RockLive je nastao s idejom razvoja glazbene scene u Koprivnici. Festival smo pokrenuli još 2011., a nastavno na to radili smo i brojne pojedinačne koncerte. Voljeli smo uvijek odlaziti na koncerte izvan Koprivnice, a te 2010. kada je udruga osnovana poželjeli smo pokrenuti nešto konkretnije u tom području i kod nas. Sve do danas nas ta ideja drži i vodi kroz programe koje realiziramo.

FUNK je s druge strane savez udruga i okupio je nekoliko udruga iz Koprivnice koje rade na različitim područjima kulture. Ovdje je osnovna misija bila osigurati vlastiti prostor, odnosno centar oko kojeg će se okupljati koprivnički kulturnjaci, umjetnici, bendovi i svi zainteresirani za njen razvoj. To se i polako počelo razvijati 2015., pa se intenzitet pojačao 2018. dobivanjem prvih sredstava iz EU.”

U tijeku je crowdfunding kampanja „Svi za FUNK!“. Za što ćete namijeniti prikupljena sredstva, te kako ste se odlučili za ovaj inovativni način financiranja?

Da, upravo nastavno na prethodno pitanje, prostor FUNK-a doveli smo do određenog stupnja razvoja uz pomoć fondova Europske unije, no tih natječaja trenutno više nema, pa smo zapravo zapeli u nekom prostoru gdje osiguravamo sredstva za plaće i programe, ali prostor još uvijek nije u potpunosti adekvatan za rad. Stoga smo se odlučili za ovu kampanju kako bismo u povodu deset godina od početka razvijanja prostora potakli ljude da nas podrže i da zajedno pokrenemo novi ciklus ulaganja u infrastrukturu. Nadamo se da ćemo uspjeti prikupiti dovoljno financijskih sredstava da obnovimo krov, zamijenimo prozore, uvedemo ventilaciju i obnovimo podove, time bismo došli vrlo blizu pune funkcionalnosti prostora. Ako želite, više možete saznati ovdje i naravno, uplatiti donaciju – Svi za FUNK!

Za grupno financiranje adaptacije prostora društveno-kulturnog centra može se primijeniti citat legendarnog frontmena benda The Clash, Joe Strummera – Without people, you`re nothing, je li to uistinu tako?

“Naravno, ljudi su ključ svega. Pa i sam prostor nastao je zbog ljudi i njihove potrebe za programima kakve u njemu organiziramo, a bez njihove podrške doista smo ništa. Možemo urediti prostor, organizirati u njemu brojne programe, ali ako nema ljudi, postavlja se pitanje čemu sve to radimo. Naravno, neki od programa gađaju vrlo nišnu publiku, a uvijek postoji i onaj odgojni moment, ali kada se cijela priča zaokruži, svakako mora postojati interes ljudi za onim što radimo kako bi ovakav prostor opstao.”

Koliko članova broji udruga RockLive, a koliko FUNK?

“RockLive ima svojih pet aktivnih članova koji kroz godinu planiraju programe i pripremaju njihovu realizaciju, dok im se onda na konkretnim programima priključuje oko 20 volontera. Aktivni članovi FUNK-a trenutno su četiri udruge, a svaka pojedina udruga kroz realizaciju pojedinačnih programa aktivira svoje članove. Ovdje govorimo o 50-ak aktivnih volontera koji rade na realizaciji programa.“

Preuzeo si ulogu govornika na TEDx-u održanom nedavno u Koprivnici, tvoja je tema bila – Upornost je put do onog što želimo. Koliko je teško sve ove godine nastavljati alternativnu priču koju si zajedno s kolegama pokrenuo u Koprivnici?

“Da ne želimo to, ne bismo to radili. Jednostavno se sve svede na taj kratak odgovor. Ne znam točno čime smo se zarazili, ali još uvijek nas gura taj neki entuzijazam oko razvijanja kulturne scene u Koprivnici, pa i kada nam je teško, vrlo brzo to zaboravimo. Objasnit ću ti to na primjeru, kada završi RockLive, u nedjelju nakon čišćenja prostora sjedimo i govorimo „nikad više“. Nakon toga prespavamo ponedjeljak, a u utorak u zajedničkoj grupi kreću pitanja „Koga zovemo iduće godine?“. Da, ima teških i napornih trenutaka, ali želja da to radimo još uvijek je veća, pa ništa na kraju nije problem.”

Bliži nam se 13. po redu RockLive festival, dovodite velika glazbena imena poput Partibrejkersa, Zabranjenog pušenja, Kawasaki 3P-a i drugih. Koliko je zahtjevno organizirati trodnevni festival ovakvog intenziteta?

“Sreća je da smo se u ovih 12 godina jako dobro utrenirali što se organizacije i same koordinacije tiče, tako da u pravilu sve znamo i vrlo nas rijetko nešto može iznenaditi. Također, dobro nam dođu svi koncerti koje radimo kroz godinu, pa smo stalno u tom nekom radnom elanu i festival je samo kruna koncertne sezone. No, organizirati ovakav festival, s više od 20 izvođača i tri dana vrlo malo spavanja, jako je zahtjevno. Opet, srećom, imamo oko sebe ljude koji uskaču i pomažu gdje god mogu, pa uz tu podršku sve puno lakše sve prolazi.“

Sejo Sexon iz Zabranjenog pušenja već je pozvao sve fizičke i pravne osobe, zamolio bih te da za kraj pozoveš vjernu križevačku publiku te objasniš zašto svi putevi vode na RockLive #13.

“Križevačka publika često je viđena na RockLive Festivalu, a ponajviše zadnjih godina kada vidimo da je u Križevcima nastala nova mlada ekipa željna alternativnih zvukova. Naravno, do toga svega dovela je i ekipa koja oko Kluba Kulture radi odličan posao, tako da smo jako zadovoljni vidjeti križevačka lica u Koprivnici. Uglavnom, bendova ima za sve ukuse urbane ili alternativne glazbe, a blizina naša dva grada svakako je pogodnost koju treba iskoristiti. Vidimo se zadnjeg vikenda u srpnju u Koprivnici.”

