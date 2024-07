Rocklive #13 – festival za partibrejkere i savršene marginalce

Život u vremenu kada je sve manje dobrih starih rock festivala, a sve više večeri lakih nota od mnogih pojedinaca zahtijeva emancipaciju od modernih glazbenih stilova, a samim time i dijela društva. Iako je većina danas na strani nekvalitete, stihova koji “diraju dušu”, ipak postoje partibrejkeri modernog doba, osobe koje su spremne rasturiti party ili zabavu. No, svašta se danas potura pod nazivnikom zabave, tako da partibrejker preuzima ulogu heroja.

Za sve one koji mjesto ne nalaze u ispunjenim arenama i skupim klubovima, u Koprivnici se krajem mjeseca održava RockLive #13, festival koji od samog početka predstavlja alternativu. Na RockLive festivalu su kroz godine nastupili brojni poznati glazbenici, a ove je godine lineup jači nego ikad.

Publici će se u koprivničkom Kampusu predstaviti brojni mladi, odnosno novi bendovi: Hyper Tidez, Ministranti, Đutko i Plodovi zemlje, Kids from the sky, Grobenski i drugi. Posjetitelje će svakako privući poznati glazbeni velikani: Partibrejkers, Zabranjeno Pušenje i Kawasaki 3p. No, zanimljivo je kako se u analizi koncertne ponude teško prepoznaju headlineri jer na festivalu nastupaju i Savršeni Marginalci, Vojko V, Antitodor te legendarni Pips Chips & Videoclips.

Marginalci su osobe na rubu društva, koje ne donose ključne odluke, zauzimaju rubno područje društvene strukture. U današnjem je društvu dobro biti marginalac, pogotovo ako pojam koristimo kod glazbenih preferencija. Oni okupljeni u Koprivnici od 25. do 27. srpnja svakako će biti savršeni!

Između dvije polovine, između svijetla i tmine… Biraj! – Partibrejkers, Sloboda ili ništa (2007.)

Kliknite ovdje za ulaznice. Vidimo se u Koprivnici!