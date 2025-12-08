Radionica božićnih ukrasa u COOR-u

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci održana je tradicionalna radionica izrade božićnih ukrasa, u kojoj su zajedno sudjelovali učenici Centra te učenici drugih križevačkih škola i korisnici udruga.

Gosti križevačkom centru bili su učenici 3. c razreda OŠ “Vladimir Nazor” Križevci s učiteljicom Jelenom Koprić, učenici 2. b razreda OŠ Ljudevita Modeca Križevci s učiteljicom Suzanom Balić, učenici OŠ “Grigor Vitez” Sv. Ivan Žabno u pratnji ravnatelja Tomislava Hanžekovića, stručne suradnice Nevzete Zdunić i učiteljice Ivančice Podhraški, učenice 2. PK SŠ “Ivan Seljanec” Križevci u pratnji vjeroučiteljice Ankice Filić te korisnici Udruge „Maslačak“ Križevci.

“Otvorili smo vrata inkluziji, dijelili kreativnost i pozvali Božić u naš Centar,” istaknuo je ravnatelj Dario Sokač, naglasivši: “U ozračju zajedništva, stvaralaštva i otvorenog srca, još jednom smo pokazali da je uključivost najljepši poklon koji možemo darovati jedni drugima.”