Združena odbojka učenika COOR-a i “Seljanca” uz Europski tjedan sporta

Učenici i profesori Srednje škole “Ivan Seljanec” obilježili su prošli tjedan Europski školski sportski dan, u sklopu Europskog tjedna sporta, s glavnim ciljem promicanjem tjelesne aktivnosti, sporta i zdravlja i podizanjem svijesti djece o važnosti bavljenja sportom. Tema je bila združena odbojka u programu koji su nazvali „Veliki mali ljudi“ s idejom zajedničkog druženja i povezivanja učenika različitih sposobnosti i mogućnosti.

Dvije kolegice, nastavnice tjelesne i zdravstvene kulture Snježana i Antonija, okupile su učenike s teškoćama u razvoju i učenike bez teškoća na odbojkaškoj utakmici. Učenici srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci organizirali su združenu odbojku za učenike s teškoćama u razvoju iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, igrale su mješovite ekipe s članovima u jednakom omjeru i prilagođenim pravilima odbojke prema mogućnostima ekipa. Šansa je pržena svima, a učenici su se kroz igru povezali.

“Osim odbojke, poticali smo socijalne vještine, stvaranje svijesti o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću, stjecanje zdravih životnih navika, jačanje vršnjačke suradnje kao i suzbijanje diskriminacije i socijalne isključenosti djece s teškoćama. Nakon sportskog dijela, proglašena je zajednička pobjeda, a najvažniji dio bilo je slatko druženje, podjela diploma i nagradnih paketića koje su pripremili učenici s teškoćama iz srednje škole. Na kraju ovog lijepog druženja, kroz povratne informacije učenici su zaključili da je lijepo imati prijatelja i biti prijatelj, jer prijateljstvo ima važnu ulogu kako učenicima s teškoćama tako i bez teškoća“, poručile su nastavnice Snježana i Antonija.

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti diljem Europe koja se ove godine održala jedanaesti put. Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo projekta, pod sloganom #BeActive redovito potiče javnost da bude aktivna, ne samo tijekom tog tjedna nego i cijele godine.