Križevcima odobren novac za dogradnju COOR-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je Gradu Križevcima odobrilo iznos od 1.000.981,73 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci“, objavile su gradske službe. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije i dogradnje iznosi 1.512.179,35 eura.

Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja nove 4 učionice s pratećim sadržajem i senzorne sobe te vanjskog dijela kako bi nakon provedene rekonstrukcije započelo održavanje nastave u jednoj smjeni. Dodatne učionice su prijeko potrebne za provođenje rehabilitacijskih programa, ali i radi upisa dodatnog broja djece s našeg područja i drugih upisnih područja.

“Ova vijest nas je jako razveselila! Imamo 61 učenika u 13 razrednih odjeljenja i četrnaestero u predškolskom odgoju, a stalnom nam dolaze i novi. Zbilja smo skučeni s prostorom. Uz učionice, projektom je predviđena i izgradnja nekoliko kabineta te lift. Nadamo se da će sve ići po planu i da će od jeseni 2026. i naša škola biti spremna za nastavu u jednoj smjeni“, rekao nam je ravnatelj COOR-a prof. Dario Sokač.

Škola će se dograditi na prostoru gdje je sada vanjsko igralište, spojit će se s postojećom zgradom, a igralište će se “pomaknuti” prema školskom parku. Nakon odluke o odobrenju bespovratnih sredstava sljedeći je korak uvrštavanje u proračun budući da i Grad sufinancira izgradnju, a nakon toga slijedi javna nabava za izvođača radova.

“Uz izgradnju područne zgrade Osnovne škole Ljudevita Modeca te rekonstrukcijom i dogradnjom Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, osigurat ćemo preduvjete da sva naša djeca uskoro krenu na nastavu u jednoj smjeni. Veseli me što će ovim projektom svi osnovnoškolci u budućnosti imati jednake mogućnosti, a jednosmjenska nastava posebno će podići kvalitetu života naših obitelji, ali i olakšati organizaciju slobodnog vremena djece i roditelja”, izjavio je gradonačelnik Tomislav Katanović.

Podsjetimo, do sljedeće školske godine trebala bi biti gotova nova zgrada osnovne škole u Potočkoj ulici i najavljuje se da bi se nastava u osnovnim školama tada prebacila na jednu smjenu. Dogradnjom COOR-a će takva organizacija nastave biti osigurana za sve osnovnoškolce u Križevcima.