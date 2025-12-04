Sutra u Klubu premijera spota Križevačke rock rapsodije

Sutra, 5. 12. s početkom u 21h u Klubu kulture održat će se premijera spota za pjesmu Križevačka rock rapsodija. Pjesma je izdana ranije ove godine, a nastala je suradnjom HPD-a Kalnik i križevačkog rock benda Visoki Tlak. Produkciju potpisuje Krunoslav Matus (KumStudio).

Ova je lokalna suradnja uz nastupe drugih “domaćih” bendova poput Kids from the sky u Klubu kulture, označila križevačku glazbenu 2025. godinu, stoga premijera spota posebno veseli. Pjesma koja diše Križevce napokon dobiva svoju video priču, a sve kreće u 21:00 – najavili su organizatori.

Večer neće ostati samo na premijeri spota, nastupit će Hram zdravlja – punk folk armagedon band posvećen izvedbi pjesama Brkova. Kako bi sami Brkovi rekli, bit će ovo odličan punk-wellness zaključak križevačke rock večeri. Vidimo se u Klubu!