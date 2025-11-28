Svemirski jazz večeras u Klubu kulture

Chui, hvaljeni svemirski jazz rock bend, večeras stiže u Klub kulture! Njihova glazba donosi jazz u potpuno novu galaksiju – snažno inspirirana znanstvenom fantastikom, gradi jedinstvenu mješavinu zvukova koja je duboko ukorijenjena u jazzu, ali hrabro zalazi u niz drugih žanrova. U Chuijevoj pjesmarici pronaći ćete utjecaje Canterbury prog rocka, širok spektar elektronske glazbe (od techna do punka i stonera), hip hop ritmove, pa čak i jazzcore.

Bend je osnovao Toni Starešinić 2012., već tada etabliran klavijaturist hrvatske glazbene scene. Godine 2014. pridružuje mu se Vojkan Jocić, šest puta proglašavan najboljim jazz saksofonistom u Hrvatskoj. Današnja postava zaokružena je 2016. dolaskom bubnjara Ivana Levačića (ABOP, ELEVEN) i basista Konrada Lovrenčića (Elemental, Kries).

Do danas su za Dancing Bear Records objavili sedam studijskih albuma, među kojima se posebno ističu: Third Sun From the Stone – proglašen najboljim hrvatskim albumom 2015. prema izboru glazbenih kritičara, Chui ovu glazbu – snimljen u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, donio im je prve Porine. Zagreb – Berlin – dvostruki epski album ovjenčan nagradama i proglašen domaćim albumom 2022. godine.

Do Zvijezda – njihov najnoviji album, objavljen prošle godine, s kojim je Chui doslovno poletio u svemir. Naime, skladba s tog albuma, “Svemir ima novi pozivni”, postala je himna prvog hrvatskog satelita Crocube – ugrađena je u memoriju satelita i lansirana u orbitu raketom SpaceX-a. Da, Chui trenutno kruži oko Zemlje.

Bend iza sebe ima suradnju s Josipom Lisac na pjesmi Tebi putujem, te impresivan niz nastupa na domaćim i međunarodnim festivalima: Eurosonic Noorderslag (NL), Dimensions, INmusic, Kaunas Biennale (LT), MENT (SI), BUSH (HU) i mnogim drugim. Chui je stvarao i glazbu za film i kazalište – između ostalog, skladali su i uživo izvodili glazbu za kultni film Waltera Ruttmanna “Berlin: Die Sinfonie der Großstadt” (1927.), predstavljanu na festivalima u Motovunu, Puli i kinima diljem Hrvatske. Skladaju i za kazalište; njihova glazba za predstavu Hairy Hairy Mouth (Psilicone Theatre, Litva) premijerno je izvedena na Kaunas Biennalu, a prikazana i u Berlinu.

Koncert počinje u 21 sat, vidimo se u Klubu!