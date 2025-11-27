[FOTO] Nakon više od tri sata, Gradsko vijeće usvojilo model porasta cijene komunalnih usluga za 1,02 eura

U Kinu Križevci održana je 5. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, koja je sadržavala samo dvije točke:

1. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za razdoblje I-IX mjesec 2025. godine

2. Donošenje odluke o odabiru modela za rješavanje trenutne situacije u Komunalnom poduzeću Križevci d.o.o.

Od 15 vijećnika, 14 je bilo nazočno na sjednici, a nedostajao je samo Mladen Kešer. Na početku sjednice, SDP-ov Marko Katanović tražio je skidanje 2. točke s Dnevnog reda, smatrajući da je ta odluka u nadležnosti Martina Kozjaka, direktora Komunalnog poduzeća. Za skidanje točke glasalo je šest vijećnika, tako da je prijedlog Marka Katanovića odbijen.

Pod prvom točkom, Martin Kozjak upoznao je vijećnike s financijskim stanjem u Komunalnom poduzeću.

“Smanjeni su prihodi od azbesta za 124 tisuće eura i naknada za odlaganje otpada, koja je iznosila nešto više od 180 tisuća eura. Tu je i rast plaća, koje su promijenjene 1. rujna 2024. godine. Sve skupa, poduzeće je u razdoblju od siječnja do rujna 2025. godine poslovalo s gubitkom u iznosu 182.796,55 eura.”

Goran Hrg (HDZ) upitao je Kozjaka smatra li se odgovornim za ovaj gubitak?

„Neprihvatljivo mi je u prvi plan gurati plaće radnika jer su one ionako niske. Taj gubitak se već prošle godine počeo generirati, zanima me što ste poduzeli da ga smanjite?”

Kozjak je rekao: „Nisam naglasio plaće nego smanjene prihode od azbesta i naknade za odlaganje otpada. I da, ja sam odgovorna osoba. Radna jedinica zelenilo i groblje je i lani poslovala s gubitkom, prihodi su nam u parkovima isključivo proračun Grada Križevaca koji je limitiran. Vezano za groblje, smanjene su naknade za usluge 2006 i 2019. godine i to je glavni razlog zašto ta jedinica posluje s gubitkom.”

Vijećnik Marko Vrbanec pitao je Kozjaka je li poduzeo nešto da se minus smanji?

“Da, ja sam predlagao rješenja. U parkovima je to povećanje dotacija iz gradskog proračuna, a na grobljima povećanje cijene. Predsjednik skupštine u to je vrijeme bio Mario Rajn.”

Hrvoje Seleš zaključio je da su gubici tek krenuli s 2025. godinom, odnosno novom Skupštinom, na što se za odgovor javio gradonačelnik Tomislav Katanović.

“Krenuli smo jasnu raspravu voditi u neke druge vode. Apsolutno pozdravljam potez prethodne vlasti kada su 1. rujna 2024. podigli plaće radnicima Komunalnog poduzeća jer smatram da zaslužuju povećanje. I trebamo raditi na tome da ih dalje povećamo. Svi dodatni rashodi koji su dijelom napravljeni odlukom bivše vlasti i uprave, političkom odlukom nisu ugrađene u cijene komunalnih usluga i to je prava istina. Cijene se nisu mijenjale, dolaze nova Skupština i mene kao predstavnika Grada dočeka direktor poduzeća sa zahtjevom da moramo podići cijene usluga. Rekao sam mu da, ako je to jedini njegov prijedlog, da ga tada ne trebam. Uvijek se od nadležnih osoba očekuje da ima nekoliko konkretnih rješenja. Nemojmo manipulirati, dug nije nastao s novom vlasti, on ima svoje ime i prezime i na nama je sada da odaberemo model po kojem će se to riješiti.”

Pod drugom točkom, Martin Kozjak predstavio je modele za rješavanje financijske krize. Po modelu 1, Križevci ne bi prihvaćali nikakav otpad iz drugih gradova, što bi povećalo cijenu 6.56 eura (58 posto) za fizičke, odnosno 9,27 eura (82 posto) za pravne osobe.

Model 2 pretpostavljao bi povećanje cijene usluge od 3,85 eura (34 posto) za fizičke, odnosno 5,43 eura (48 posto) za pravne osobe. Količina preuzetog otpada bila bi jednaka prethodnim godinama.

Model 3 pretpostavljao bi povećanje cijene od 1,02 eura (9 posto) za fizičke, odnosno 1,47 eura (13 posto) za pravne osobe. Po ovom modelu, preuzimao bi se miješani komunalni otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave kao u modelu 2 uz jednako opterećenje odlagališta otpada kao i dosad.

Svaki od modela predviđa i povećanje plaća radnicima od 10 posto.

Nakon poduže rasprave o ponuđenim modelima, Martin Kozjak kratko je sažeo:

“U sva tri modela uključeno je povećanje plaća radnicima od ožujka 2026. godine, ukalkulirani su troškovi u okvirima u kojima su sada, ulaganje u opremu da poduzeće normalno funkcionira. Sve što je predvidivo, uračunato je u cijenu svih modela, pa i onog koji poskupljuje cijenu za 1 euro. Vi danas birate po kojem će se modelu donijeti odluka.”

Marko Katanović u svojem je zaključku rekao: “Ne želim glasati o ovome jer ne postoji pravni temelj da gradsko vijeće donosi ovu odluku i stoga napuštam ovu sjednicu.”

Njegov primjer slijedili su i vijećnici Miroslav Stručić, Sanela Novak, Hrvoje Seleš te Marko Mamula. Preostalih osam vijećnika usvojilo je Model 3. Na osnovu toga, pripremit će se prijedlog odluke o korekciji cijena, najavio je gradonačelnik Katanović.

