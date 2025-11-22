Parasportaši održali natjecanje u prostoru DVD-a Bukovje Križevačko

U petak, 14. studenoga u prostoru DVD-a Bukovje održana je manifestacija Natjecanje osoba s invaliditetom u sportovima, financirana od Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije. Na manifestaciji su bile prisutne udruge iz Križevaca, Koprivnice, Daruvara, Ivanca i Đurđevca, a organizirana su natjecanja u belotu, pikadu, visećoj kuglani i nabacivanju kruga. Niže su navedeni rezultati po natjecanjima.

NABACI KRUG

3. mjesto – Udruga za parasport i rekreaciju Daruvar

2. mjesto – Parasportska udruga Križevci (ekipa VI&DB)

1. mjesto – Parasportska udruga Križevci (ekipa ZJ&LB)

PIKADO

3. mjesto – Parasportska udruga Križevci (ekipa ZJ&KN)

2. mjesto – Udruga osoba s invaliditetom Križevci

1. mjesto – Parasportski savez Koprivničko-križevačke županije (Đurđevac)

VISEĆA KUGLANA

3. mjesto – Parasportska udruga Križevci (ekipa VB, JČ&BČ)

2. mjesto – Športska udruga tjelesnih invalida Koprivnica

1. mjesto – Udruga za parasport i rekreaciju Daruvar

BELOT

3. mjesto – Parasportska udruga Križevci (ekipa JČ&VI)

2. mjesto – Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec

1. mjesto – Športska udruga tjelesnih invalida Koprivnica

Organizator manifestacije bila je Parasportska udruga Križevci, osnovana ranije ove godine. Uz uspješno održan događaj, razlog za zadovoljstvo je i potpisan službeni ugovor između Parasportske udruge Križevci i DVD-a Bukovje Križevačko, čime je trajno osiguran prostor za rad i razvoj udruge.

– Ovim ugovorom osigurali smo mjesto za druženja, sastanke, redovne aktivnosti, pripreme za natjecanja te mogućnost da ugostimo udruge iz cijele Hrvatske. Bez prostora naša udruga ne može kvalitetno funkcionirati. Sada, uz veliku pomoć DVD-a Bukovje Križevačko, imamo sve uvjete za napredak — možemo postizati odlične sportske rezultate, dostojno predstavljati naš grad, širiti članstvo i razvijati naše programe bez straha da ćemo ostati bez adekvatnog prostora. Još jednom, od srca zahvaljujemo DVD-u Bukovje Križevačko na podršci, razumijevanju i velikom doprinosu u radu naše udruge. Posebnu zahvalnost upućujemo predsjedniku DVD-a Bukovje Križevačko, Ivanu Jagodiću te blagajniku DVD-a, Marku Galonu – zahvaljujući njihovoj inicijativi ostvarili smo ovu suradnju. Poručio je predsjednik Parasportske udruge Križevci, Zlatko Jurić.