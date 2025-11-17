[FOTO] “Lipa” održala tradicionalno Martinje po Štatutima

Redakcija portala (Foto: Facebook GDKD Lipa) 0

Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo “Lipa” organizirala je u petak, 14. studenog proslavu tradicionalnog Martinja po regulama Križevačkih štatuta. Blagdan svetog Martina obilježili su krstivši mlado vino gorjanskih vinograda, a čitavu ceremoniju krštenja mošta predvodio je Ozren Bogdanović, jedan od velikih zagovornika tradicionalnog Martinja “u potkalničkom, križevačkom kraju onak kak su nam to predali naši stari purgeri križevački”:

– Nemojmo blagoslivljati u znaku križa, s WC četkom, parodirati misu, pričešćivati se rakijom i češnjakom i zaređivati nove “biskupe”. Pustimo “turizam”, u kojem doduše to stvaraju druge županije, ali naša u kojoj je to “najauhtohtonije” morala bi poštovati ono što je dodano u Križevačke štatute kao ritual, u kojem se naglašava da je to “maskirana predstava u kojoj je dozvoljeno na simboličan način predstaviti sv. Martina i ritual krštenja, na pristojan, šaljiv način, onako kako su naši stari radili”. Živjeli!, poručio je Bogdanović na društvenim mrežama uoči ovogodišnjeg Martinja.

Vezano
Kultura

U Lipi sinoć o znamenitostima i zlatu grada Križevaca

Kultura

[FOTO] HPD-ovci osvojili zlato na međunarodnom natjecanju, dirigentu Bogdanoviću…

Križevčancije

Spravišče se prvo mora svidjeti nama Križevčanima, a onda svima ostalima. Grad to…

Društvo

[FOTO] U veselju i pjesmi 125. Đurđevo pod gorjanskom lipom

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno