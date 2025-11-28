Predsjednik Milanović primio članove HPD „Kalnik“ iz Križevaca koje obilježava 125 godina djelovanja

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je jučer članove Hrvatskog pjevačkog društva „Kalnik“ iz Križevaca povodom obilježavanja 125. obljetnice njihovog djelovanja. Predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva „Kalnik“ Davor Konfic i ravnatelj zbora Ozren Bogdanović predstavili su predsjedniku Milanoviću društvo koje, uz manje prekide, uspješno djeluje od 1900. godine, te ove godine obilježavaju 125. obljetnicu rada društva. U Križevcima se ove godine obilježava i 160 godina neprekinutog organiziranog zborskog pjevanja zahvaljujući pjevačkim društvima koja su djelovala prije i za vrijeme HPD-a „Kalnik“.

Članovi zbora i društva su građani, studenti i srednjoškolci. HPD „Kalnik“ je sa ženskim, muškim i mješovitim zborom gostovao u brojnim gradovima u Hrvatskoj, a uspješno se predstavio i u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, dok se u suradnji sa zborom grkokatoličke katedrale predstavio i u Sjevernoj Makedoniji, Vojvodini te Bosni i Hercegovini.

Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik“ sudjeluje na svim županijskim i državnim smotrama kao predstavnik Koprivničko-križevačke županije kao i na drugim državnim i međunarodnim natjecanjima na kojima su osvojili mnoge zapažene rezultate, naveli su predstavnici Društva. Zbor njeguje široki repertoar skladbi domaćih i stranih autora od rane renesanse do djela suvremenih autora, a predsjedniku Milanoviću predstavili su se dvjema skladbama –„Domovini” i „Moj kraj”.

Osim dirigenta zbora Ozrena Bogdanovića i predsjednika Društva Davora Konfica, na prijamu u Uredu predsjednika Republike bili su članovi Društva Dunja Miklečić, Vesna Sokač, Marija Dimjašević, Petra Siladi Varović, Saša Komarica, Božo Zlatar, Mirela Rajniš, Kristina Višak, Klara Španić, Sanja Kemenović, Martina Krnjić, Stojan Miščević, Lovro Baričević, Tea Šatrak, Gordana Koščak, Hrvoje Seleš, Jasna Kadoić, Ksenija Maričić, Renata Jajčanin, Josip Šatrak, Martina Valec-Rebić, Ante Živković, Ivan Car, Mihael Rebić, Irena Horvat, Rajka Bajsić-Tepeš, Jelena Vanjhard i Jagoda Hrandek-Ilijevski.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima.