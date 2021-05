Rajn: Križevci su se na ovim izborima pokazali u najljepšem svjetlu

U Križevcima ništa novo. Mario Rajn još će četiri godine voditi grad nakon uvjerljive pobjede u drugom krugu u kojem je osvojio ukupno 74.1 posto, dok je Mati Devčiću pripalo tek 25.9 posto glasova birača. Novi stari gradonačelnik putem Facebooka se zahvalio svim biračima, pa i protukandidatima iako je neke od njih kritizirao.

“Zahvaljujem se svim biračima, mojim dragim Križevčankama i Križevčanima što su izašli na izbore usprkos velikoj prednosti iz prvog kruga. Time su pokazali odgovornost za grad u kojem žive i kojega vole. Posebno se zahvaljujem svima onima koji su svoj glas dali meni. Šaljem poruku i onim građankama i građanima koji nisu mene prepoznali kao dovoljno dobar izbor za svog gradonačelnika, u sljedećem mandatu nastojat ću ih uvjeriti kako se ne trebaju bojati krivih pogleda i bilo kakvog revanšizma, bit ću i njihov gradonačelnik jer u našim Križevcima svi smo jednako vrijedni i grad ne želim dijeliti na pobjednike i gubitnike. Izbori su uvijek pobjeda svih građanki i građana”, izjavio je Rajn pa dodao:

“Želim se zahvaliti svim protukandidatima, iako su pojedini kandidati išli ispod pojasa na jednoj prizemnoj razini, no moja kampanja bila je u potpunosti usmjerena na razvoj našeg grada, na afirmaciju križevačkih vrijednosti, naše tradicije i što je najvažnije – naših stanovnika. Svakome nakon ove kampanje mogu pogledati u oči, a to je ono najvažnije. Nema mjesta nikakvom trijumfalizmu, već od sutra idemo raditi na dobrobit Križevčanki i Križevčana, ova pobjeda motivira me da još jače pojačamo rad za opće dobro, za djecu, mlade, obitelji, umirovljenike i poduzetnike. Križevci su se na ovim izborima pokazali u najljepšem svjetlu, to su Križevci koje ćemo zajedno graditi za budućnost.”