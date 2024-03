Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1456

Učenici i profesori Centra izvrsnosti iz Varaždina posjetili su križevačku zvjezdarnicu 16. ožujka (foto Martin Topljak)

U Temi Krugova slušamo posljednju četvrtinu predavanja i diskusiju nakon toga, na temu Svemirske tehnologije u svakodnevnom životu popularizatora astronomije i astronautike Vedrana Vrhovca iz Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba, koje je održao 21. svibnja prošle godine na 7. Hrašćinskom astru.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Hmajugač Jagode Vičević, na odjelu za mlade Prava ljubavna priča Igora Bakse i Nine Ivanović, na odjelu beletristike Bivši sin Saše Filipenka, a na stručno-znanstvenom odjelu Ugrožena privatnost: Preobrazba privatnosti kao posljedica razvoja tehnologije i novih sigurnosnih izazova Andre Pavune.



Na današnji datum rođeni su David Livingstone, Petar Preradović, Wyatt Earp, Frédéric Joliot-Curie, Josip Andreis, Allen Newell, Ursula Andress i Bruce Willis, 19. ožujka je Svjetski dan socijalnog rada, umrli su don Ivan Grubišić i sir Arthur Clarke.



U Vijestima Krugova saznajemo da je u Beogradu otvorena izložba konceptualnog umjetnika Vlade Marteka, da je zagrebački HNK prvi put domaćin Opera Europe, najavljujemo Noć knjige 23. travnja i otvorenje “Kuća karikature Oto Reisinger”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo Clarkeov događaj, nova otkrića svemirskog teleskopa James Webb i početak proljeća koje više ne počinje 21. ožujka.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Alana Ridouta, Maxa Regera, Johannesa Verhulsta, Ive Tijardovića, Mikea Oldfielda te grupa Depeche Mode, The Animatori i The Who.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1455 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 19. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.