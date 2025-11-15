U tijeku prijave za izlaganje na Božićnom sajmu

Turistička zajednica Grada Križevaca je, u ime Organizacijskog odbora Adventa u Križevcima, raspisala javni poziv za dostavu prijava za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na Božićnom sajmu „Adventa u Križevcima“. Zainteresirani prijavitelji dužni su dostaviti zahtjev za sudjelovanje na Božićnom sajmu e-poštom na tz@krizevci.hr ili osobno u Turističku zajednicu Grada Križevaca na adresi Josipa Jurja Strossmayera 5, Križevci, do zaključno 8. prosinca u podne.

Turistička zajednica grada Križevaca i Grad Križevci kao organizatori Božićnog sajma u sklopu manifestacije „Advent u Križevcima“ pozivaju sve zainteresirane fizičke osobe, udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da dostave prijave za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda na Božićnom sajmu, koji će se održati od 12. do 21. prosinca 2025. godine na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima.

Prijava se smatra valjanom uz dostavu popunjenog obrasca Prijave za sudjelovanje na Božićnom sajmu Adventa u Križevcima, kopije Rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe ili kopija odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) za osobe koje imaju otvoren obrt te uz uplatu jamčevine za rezervaciju kućice ili štanda. Prijaviti se mogu sve fizičke osobe, udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Izlaganje, prezentacija i prodaja obuhvaća sljedeće autohtone proizvode i usluge te prezentacije: božićni proizvodi i nakit za bor, ostale rukotvorine, dizajnirane suvenire i poklone, autohtona domaća jela i pića. Odluku o prihvaćanju prijave donosi Organizacijski odbor „Adventa u Križevcima“ po kriteriju najbrže prijave na javni poziv, a odluka o izboru biti će objavljena na službenim stranicama Turističke zajednice grada Križevaca i Grada Križevaca.