Grad i dalje traži ravnatelja Gradskog muzeja

Gradsko vijeće Grada Križevaca raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Križevci, koji je objavljen na službenim stranicama Grada 31. listopada. To je najnoviji u nizu pokušaja da se pronađe novi čelnik te gradske ustanove u kulturi na mandat od četiri godine, nakon odlaska bivše ravnateljice Tee Hatadi u travnju ove godine. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, prema statutu Gradskog muzeja, donio je Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća.

U međuvremenu vršitelji dužnosti čelnika ustanove bili su Maja Petračija, inače knjižničarka u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci, koja je početkom rujna od novog gradonačelnika Tomislava Katanovića zatražila razrješenje s tog radnog mjesta, te Sandro Novosel, inače pročelnik gradskog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, koji funkciju v.d. ravnatelja obavlja do imenovanja novog ravnatelja.

Za ravnatelja Gradskog muzeja Križevci traži se osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij te najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, koja se odlikuje stručnim, randim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom Gradskog muzeja.

Među obveznom dokumentacijom, kandidati moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog muzeja, po godinama. Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Gradskog muzeja i Grada Križevaca. Prijave se dostavljaju poštom propisno označene, a kandidati će biti obavješteni o rezultatima najkasnije 45 dana od isteka roka za dostavu prijava.