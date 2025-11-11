U subotu panel: Uloga inkubatora u poslovanju

Udruga P.O.I.N.T. poziva sve zainteresirane u subotu, 15. 11. 2025. godine s početkom u 17 sati u Križevački poduzetnički centar na pop-up panel pod nazivom “Uloga inkubatora u poslovanju”. Kroz razgovor s renomiranim gostima saznajte kako vam inkubatori i lokalne potporne institucije mogu pomoći u otvaranju vlastite tvrtke i rastu vašeg poslovnog pothvata.

Na panelu kao govornici sudjeluju: Damjan Miklić (Romb Technologies), Vesna Vrhovec (ENTER Koprivnica) i Mario Rajn (zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije). Moderator panela je Ivan Ivanović (Udruga P.O.I.N.T.). Nakon panela održat će se kratko druženje s govornicima predviđeno za razgovor i pitanja u neformalnoj atmosferi.

Ovaj pop-up panel treći je u nizu događanja koja će se održavati do kraja 2025. godine u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”. Ideja projekta je kroz razne zanimljive evente (radionica, predavanja, panel diskusija i dr.) informirati javnost, te osvijestiti važnost poduzetništva u lokalnoj zajednici i pokretanja vlastitog poslovnog pothvata.

Projekt provodi Udruga P.O.I.N.T. Križevci, a sredstva za provedbu projekta osiguralo je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj kroz program “Small Grants Funding”.

Ulaz na događaj je besplatan.