Martinjski vikend: Policija utvrdila čak 199 prometnih prekršaja

Tijekom vikenda, od 7. do 10. studenoga 2025. godine, na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja.



Ukupno je utvrđeno 199 prometnih prekršaj, od čega 45 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 35 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 23 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, osam prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, dva prekršaja upravljanja vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, šest prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima, jedan prekršaj upravljanja vozilom u vrijeme izrečene zabrane.



Nadalje, izvršen je nadzor nad 72 mlada vozača, te je utvrđeno 14 prometnih prekršaja, od čega tri prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.



Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu, 8. studenoga u 20:20 u Kloštru Podravskom, u Ulici Matije Gupca, kod 68-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,28 promila.



Najveća brzina kretanja u naselju zabilježena je u petak, 7. studenoga u 11:43 u mjestu Velika Mučna, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 116 kilometara na sat, iako je ograničenje 60 kilometara na sat.



Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu, da poštuju prometna pravila i propise, osobito u predstojećim danima kada se tradicionalno obilježava Martinje, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile teške posljedice u prometu.

