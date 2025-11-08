Martinje uzelo danak: Unatoč apelu policije, čak 15 vozača isključeno iz prometa zbog alkohola



Povodom obilježavanja Martinja, policijski službenici provode najavljene pojačane preventivne i represivne aktivnosti, a sve s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja te smanjenja prometnih nesreća i stradalih osoba u prometu.



Tijekom nadzora, provedenog 7./8. studenoga, iz prometa je isključeno 15 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola, od kojih su četvorica ponavljači prometnih prekršaja.



Najveća koncentracija alkohola zabilježena je 8. studenoga u 1:19 u Koprivnici, kod 27-godišnjeg vozača koji je, unatoč isteku vozačke dozvole i činjenici da je ponavljač prometnih prekršaja, upravljao osobnim automobilom pod utjecajem 1,91 promil alkohola u organizmu. Vozač je uhićen i protiv njega će biti proveden prekršajni postupak.



Policijski službenici kontinuirano apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, unatoč brojnim upozorenjima, i dalje se bilježe slučajevi vožnje pod utjecajem alkohola, koji predstavljaju veliku opasnost za sve sudionike u prometu.



Policija ponovno apelira na sve vozače da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, da budu savjesni i odgovorni te da svojim ponašanjem pridonesu sigurnosti na cestama.



Pojačani nadzori prometa nastavit će se i u nadolazećim danima.