[KRIŽEVČANCIJE] “Gdje je Marko?” ili “Zdrav bolesnom ne vjeruje”

“Gdje je Jura?” simpatičan je prijevod serije dječjih zagonetki “Where is Wally?” engleskog ilustratora Martina Handforda, koje datiraju još iz 1987. godine. Amerikanci su naziv preimenovali u “Where is Waldo?” i napravili čak animiranu seriju. U svakom slučaju, radi se o slikovnici (njem. Wimmelbilderbuch), odnosno slikovnicama s detaljnim ilustracijama koje prikazuju mnoštvo ljudi, ponekad životinja i drugih objekata u različitim situacijama, među kojima je skriven i sam glavni junak, prepoznatljivog oblika i karakteristika. Cijela je priča zbog popularnosti među djecom svijeta autoru osigurala pravo bogatstvo.

“Gdje je Marko danas?” naziv je Facebook stranice križevačkog influencera s društvenih mreža, fotografa i novinara te odnedavna gradskog vijećnika Marka Mamule. Misiju te stranice predstavio je kao putovanje kroz gradove i općine, povezivanje s ljudima i dijeljenje njihovih priča, svaki dan na novoj lokaciji u susretima sa zanimljivim ljudima i otkrivanju skrivenih dragulja. S tim pristupom aktivno surađuje s portalom Prigorski.hr Željka Piciga i donedavno Prigorskim radijem, odnosno Radijem Križevci koji je početkom 2023. Picig kao glavni urednik postavljen od prošle gradske vlasti preimenovao u skladu sa svojim privatnim brandom.

Gradonačelnički kandidat Mladen Kešer u prošloj je predizbornoj kampanji Marka predstavio kao povratnika iz Kanade 2019. godine, po struci medicinskog tehničara koji se usavršavao u Njemačkoj za rad na intenzivnoj njezi, vođenog željom da svoja znanja i iskustva stečena u inozemstvu uloži u razvoj rodnog kraja. Naveo je i da je Marko razvio dublje razumijevanje ljudskih potreba i osjećaja, govori četiri strana jezika te se lako prilagođava različitim situacijama i okruženjima.

Što se onda dogodilo Marku u srijedu, što je pošlo po zlu u situaciji u kojoj se našao da ga je lansirala i u nacionalne medije? Izgleda da je pohodio tiskovnu konferenciju koprivničko-križevačkog župana Tomislava Golubića uoči važne sjednice Županijske skupštine o rebalansu proračuna, kako bi ju iz Koprivnice medijski popratio za portal Prigorski.hr, što se može potvrditi fotografijama iz objave na tom portalu koje je načinio iz stolice u kojoj je sjedio praktički nasuprot županu i njegovoj sviti. No, je li uopće smio biti tamo?

Ako je suditi po mini-aferi koja se razvila zbog činjenice da su i drugi mediji tamo fotografirali pa tako na jednoj fotografiji uhvatili i samog Marka za stolom, i to baš s izrazom lica koje odaje krivca – nije smio. Zašto? Upravo zato jer je ovaj novinar u to vrijeme službeno bio na bolovanju, odnosno privremeno nesposoban za rad, i to prema evidenciji njegovog poslodavca, danas ponovno preimenovanog Radija Križevci, tvrtke na čijem je čelu manje od mjesec dana, postavljena od sadašnje gradske vlasti, poznata križevačka novinarka Silvia Novosel. Vršiteljica dužnosti direktorice tu je činjenicu i potvrdila za portal Križevci.tv.

Kako neslužbeno saznajemo, Markova nova šefica mu je, još prije ove mini-afere, pokušala uručiti izvanredni otkaz, no budući da je već bio na bolovanju trenutno se pokušava riješiti taj spor. I upravo to je razlog zašto Marko nije smio biti viđen kako obavlja posao, dakle fotografira za Prigorski.hr dok je na bolovanju kao zaposlenik Radija Križevci. Uhvaćen u kadru za stolom nasuprot županu, u ne tako gužvovitom podravsko-prigorskom Wimmelbilderbuchu objavljenom s drugim fotografijama u osvrtu s “pressice” na službenim stranicama Županije kckzz.hr, Marko je pribjegao metodi koju, po svemu sudeći, jako dobro poznaje.

Iskoristivši svoje poznavanje ljudskih potreba i osjećaja, navodno je lijepo zamolio službenu osobu u Županiji, zaduženu za odnose s javnošću, da ga ukloni sa sporne fotografije, radi zaštite osobnog identiteta, kako navodi portal Danica.hr kasnije dobiveno službeno objašnjenje. To je službena osoba u Županiji, očito naivna u pristupu i nemarna u poslovnom smislu, iako tehnički dovoljno vična, i učinila. Dakle, nije uklonjena cijela fotografija koju je mogla zamijeniti bilo koja druga fotografija s istog događaja bez Marka u kadru, nego je sporna fotografija ponovno objavljena, samo je Marko s nje tehničkim putem bio uklonjen.

S obzirom da je osvrt s “pressice” na kckzz.hr već bio najprije objavljen s Markom u spornom kadru, a zatim sa zamijenjenom fotografijom bez Marka u istom kadru, to nije promaklo budnom oku Markove nove šefice koja je, kako neslužbeno saznajemo, o tome odmah kontaktirala županijsku upravu, a ubrzo o tome i prvi pisao portal Danica.hr (ali ne i Markova matična kuća Radio Križevci). Nesvakidašnja, neki su je nazvali i bizarnom, vijest se prelila i u druge lokalne medije, pa i nacionalne, poput portala Dnevnik.hr. Županija je po dobivenim upitima brzo reagirala i vratila originalnu fotografiju s Markom u kadru na njeno prvobitno mjesto te najavila, kako prenosi Danica.hr, postupanje sukladno propisima koji reguliraju službeničke odnose, što zasigurno neće dobro izgledati za ljudske potrebe i osjećaje službene osobe u Županiji koja je sve, navodno samoinicijativno, nakon Markove molbe i zakuhala.

I što, draga djeco i odrasli čitatelji, na kraju ove nesvakidašnje, neki bi rekli i bizarne priče zaključiti? Prvi, najočigledniji zaključak može biti da se laganje ne isplati jer ćeš vjerojatno u laži biti uhvaćen, kao Marko u kadru ne tako gužvovitog podravsko-prigorskog Wimmelbilderbucha, s izrazom lica koje odaje krivca. Drugi je zaključak da ne treba olako vjerovati svakoj osobi koju ne poznaješ, iako izgleda ta osoba dobro poznaje ljudske potrebe i osjećaje, jer sve ovisi o namjerama te osobe, a one mogu biti i manipulativne prirode. A treći zaključak bi mogao biti da nije dobro ni odraslim osobama, pogotovo šeficama, oduzimati pravo na igru, posebno kad se pita “Gdje je Marko?” dok otvara županijske stranice, već dopustiti da osjeti to zadovoljstvo i ushićenost kad ga ubrzo uoči pa joj pobjegne naglas: “Evo ga, evo Marka, tuuu jeee!”