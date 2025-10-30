Zadržan u zatvoru 10 dana zbog prekršaja drskog ponašanja u Križevcima

Počinitelj je uhićen i uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru 10 dana te je predan u Zatvor u Bjelovaru

U utorak, 28. listopada oko 17 sati, u ugostiteljskom objektu u Križevcima, 53-godišnji muškarac pod utjecajem alkohola narušavao je javni red i mir na drzak način. Vikao je, galamio i raznim pogrdnim riječima vrijeđao službujuću konobaricu, nakon čega je stolicom oštetio ulazna vrata objekta.



Počinitelj je uhićen, izdana mu je naredba o određivanju mjere opreza zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta te je jučer, 29. listopada, uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru 10 dana te je predan u Zatvor u Bjelovaru.