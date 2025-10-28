Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1524

Damir Hržina sa zagrebačke zvjezdarnice na Danima meteorita Križevci 24. lipnja ove godine (foto R. Matić)

U Temi Krugova nastavljamo preslušavati predavanje popularizatora astronomije sa zagrebačke zvjezdarnice Damira Hržine. Bilo je to prvo od četiri predavanja na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci koji su trajali od 24. lipnja do 10. srpnja. Naslov predavanja bio je Od Sunca do ruba Sunčeva sustava. Slušamo drugih petnaestak minuta tog predavanja. Nakon Sunca u prošloj emisiji danas prolazimo pored Merkura i Venere i dolazimo do Zemlje i Mjeseca.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čovpas: Priča o dva gada Dava Pilkeya i Josea Garibaldija, u kutku za mlade Na tvojoj koži Chiare Carminati, na odjelu beletristike Plivačica Loreth Anne White, a na stručno-znanstvenom odjelu Ultraučenje: Svladajte teške vještine, nadmašite konkurenciju i ubrzajte svoju karijeru Scotta H. Younga. Spominjemo i događaje u Mjesecu hrvatske knjige koji je u tijeku.



Na današnji datum rođeni su Erazmo Roterdamski, Bill Gates, Julia Roberts i Joaquin Phoenix, osnovano je sveučilište Harvard, stvorena je Čehoslovačka, završena je kubanska kriza, Svjetski je dan animiranog filma, objavljena su Guliverova putovanja. Umrli su John Locke, Johan August Arfwedson, Ivan Filipović i Ljuba Tadić.



U Vijestima Krugova govorimo o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, o izložbi Kocka je bačena – drevne društvene igre na ploči u Zadru, o izložbi foto-klubova članica Hrvatskog fotosaveza u Vinkovcima i o programu Ruksak (pun) kulture.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo simulaciju ekstremnog svemirskog vremena, neobično otkriće u sastavu kometa ATLAS, mogućnost života na Enceladusu, te uklanjanje svemirskog otpada ionskim zračenjem.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ignaza von Beeckea, Michela Blaveta, Petra Iljiča Čajkovskog, Gershona Kingsleya, Hanka Marvina, Howarda Hansona, Erosa Ramazzottija, Tine Turner te grupa Shadows i Metallica.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1524 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 28. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/