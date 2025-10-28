Danas potpisivanje ugovora o sufinanciranju gradskih autobusa

U Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, popularnoj “Kockici”, u Zagrebu će se s početkom u 11 sati održati svečanost potpisivanja ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave vozila na alternativni pogon u okviru poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet“, za gradove Križevci, Krapina, Ludbreg, Varaždin i Dubrovnik.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić ugovore za nabavku 29 električnih autobusa ukupne vrijednosti 20,17 milijuna eura potpisat će s predstavnicima operatera javnog (autobusnog) prijevoza koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području navedenih gradova: Križevački poduzetnički centar d.o.o., Libertas – Dubrovnik d.o.o.,

Krakom d.o.o., Lukom d.o.o. i Čistoća d.o.o.

Uz navedene ugovore potpisat će se i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu „Projekta sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva“, ukupne vrijednost projekta 21,24 milijuna eura, čime se planira nabava ukupno 2.000 novih vozila na alternativna goriva.

Ovim se projektima ostvaruju ciljevi modernizacije javnog gradskog i prigradskog prijevoza, smanjenja emisija CO₂, povećanja energetske učinkovitosti te usklađivanja s europskim standardima održive mobilnosti.