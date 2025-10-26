Radnik uvjerljivo pobijedio Varaždin, Svobodi nagrada kluba

Seniori Radnika jučer su slavili u 3. kolu Druge muške lige Sjever uvjerljivom pobjedom protiv pomlađenog sastava Varaždina. Pitanje pobjednika nijednog trena nije dolazilo u pitanje, a Radnik je već nakon prve četvrtine imao prednost od 17 poena, dok je na poluvremenu bilo nevjerojatnih 58-19.

U drugom poluvremenu, Radnik je rutinski dovršio posao, a trener Matoić usput je priliku dao i brojnim mladim igračima u ekipi.

Najefikasniji u redovima Radnika bili su Ivan Jelavić sa 17 poena, Jure Gunjina s 14 ubačaja, Ivan Mileković dodao je 13 koševa, a vrijedi istaknuti i poenterski učinak trojice mladih Križevčana – Juraj Brkić zabio je 13 poena, Mario Matoić jedan manje, dok je Luka Fržović zabio 10 koševa.

Uoči utakmice, sportski tajnik kluba Tomislav Maslić uručio je kapetanu Ivanu Svobodi poster Player Spotlight 24/25, kao nagradu za najveći broj ostvarenih Spotlightova u prošloj sezoni! Podsjetimo, Svoboda je proglašen najboljim igračem Druge muške lige Sjever u prošloj sezoni.

Poster je dizajnirao i osmislio Tomislav Zvonarić, koji je ujedno i autor klupskog logotipa.

Spomenimo i da su posjetitelji imali priliku pri ulasku u dvoranu donirati za stipendiranje učenika Križevaca putem Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”. Donacije su prikupljali stipendisti Dora Marin i Gabrijel Božić te volonterke Zaklade Ana i Frana Končurat, a prikupljeno je ukupno 317 eura.

KK ”RADNIK” Križevci – KK ”VARAŽDIN” Varaždin 93 : 49 (27:10, 31:9, 17:13, 18:17)

KK ”RADNIK”: Filipović P. 0, Brkić J. 13 (1×3), Kurpez M. 3, Gunjina J. 14 (2×3), Šašek F. 2,

Gužvinec F. 4, Fržović L. 10 (1×3), Svoboda I. (cap.) 5 (1×3), Matoić. M. 12 (1×3),

Mileković I. 13 (3×3), Jelavić I. 17, Antolić M. 0; TRENER: Matoić T.

KK ”VARAŽDIN”: Ahmetović F. 3 (1×3), Dolenc F. 0, Pešić A. 2, Martinez A. 2, Smontara K. 25

(5×3), Brezovec R. -, Miko F. 6, Čović R. 5 (1×3), Vrhoci L. 0, Ivanković L. 6;

TRENER: Jakšić I.

Dvorana OŠ „Ljudevit Modec“ u Križevcima. PRVI SUDAC: Žarko KOVAČEVIĆ (Čakovec). SUDAC: Lovro Beuk (Čakovec). SUDAC: Tin TUSTIĆ (Bjelovar). OPUNOMOĆENIK: Damir ŠPIRANEC (Čakovec)