Kids from the sky večeras u Klubu kulture

Križevački dvojac Teo Golub i Robin Petić u kratkom je vremenu osvojio publiku diljem zemlje zahvaljujući modernom, svježem zvuku i hitovima poput “Onaj osjećaj”, “Prolazna stvar”, “Lanterna” i “Znamo malo”. Početkom 2025. godine objavili su hvaljeni album “Tamni valovi”, koji su predstavili pred rasprodanim zagrebačkim Vintage Industrial Barom.

Njihova glazba donosi autentičan i emotivan pop izraz nove generacije, spajajući suvremenu produkciju s prepoznatljivim melodijama i atmosferom koja se najbolje doživljava uživo. Večeras publiku očekuje energičan koncert pun emocija, ritma i onog posebnog “kftsky” osjećaja koji ih je i doveo do vrha domaće scene.

Koncert je dio programa AJMO! koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe Hrvatska, u suradnji s partnerima. Ulaznice su dostupne u Art Rock Cafeu, poslovnici Mail Boxes Etc Križevci te na platformi Entrio.hr – POVEZNICA. Koncert počinje u 22 sata.