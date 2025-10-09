U petak stručni skup o mentalnom zdravlju djece i mladih

Udruga kineziologa Križevci i Hrvatski pedagoški književni zbor – ogranak Križevci organiziraju 17. međunarodni stručni skup prosvjetnih i sportskih djelatnika “Mentalno zdravlje – dobrobit djece i mladih kroz učenje i sportske aktivnosti”.

Skup se održava u petak, 10. listopada, na Svjetski dan mentalnog zdravlja, a počinje u 9:30 sati u dvorani Kina Križevci, u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci. Do ručka će se održati četiri predavanja i panel diskusija, a iza ručka četiri stručne radionice.