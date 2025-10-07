AJMO! na Gatuzo u Klub kulture

U sklopu još jedne sezone projekta AJMO!, u križevački Klub kulture ovu subotu, 11. listopada stiže zagrebački bend Gatuzo. Koncert počinje u 22 sata, a publiku će zagrijati domaći bend Flaner.

Bend Gatuzo osnovali su Damir Trkulja Šiljo i Goran Martinjak 2004. godine. Prvi album Noge/ruke/glave objavili su 2007., nakon čega su uslijedili ! (2009.), Gdje idemo (2013.), Megalomania (2014.) i Van kontrole (2019.). U svibnju 2025. objavili su svoj šesti studijski album Subota, koji je dobio izvrsne recenzije domaćih glazbenih kritičara. Singlovi Ptica i 2007 privukli su veliku pažnju, a album je uvršten među njihove najuspješnije radove. Bend je i dobitnik Porina za najbolji alternativni rock album.

Gatuzo, Gdje Idemo, 2013.

Kao predgrupa nastupa Flaner, zanimljiv alternativni rock bend sastavljen od članova iz Križevaca i Zagreba. Aktivni su od 2018. godine, a čine ga Luka i Lovro Baričević, Džon Gečević, Borna Jaklenec, Tomi Tomaško i Tomislav Miklež. Do sada su predstavili singlove Stvari, Kaktus, Krug i Noćas, a 2021. izdali su debitantski album Pulpa.

Kao dokaz epiteta “zanimljiv”, autor ispod ostavlja singl Kaktus, koji je izdan u obliku službenog video-spota s tekstom pjesme. Tekst i glazbu potpisuje Luka Baričević, dok je animacija djelo Ivana Ivanovića, vlasnika obrta Heresy Design, inače dugogodišnjeg člana udruge P.O.I.N.T..

Flaner, Kaktus, 2022.

Koncert Gatuza prvi je u ciklusu ovogodišnje sezone projekta AJMO!. Predstavnici Ureda za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) ističu kako je prva sezona projekta AJMO! rezultirala s 52 održana koncerta diljem Hrvatske, a ove sezone očekuje se još veći broj događanja. Posebna vrijednost projekta leži u tome što se koncerti organiziraju izvan velikih urbanih središta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), čime se publici u manjim sredinama pruža prilika za uživanje u raznovrsnim glazbenim žanrovima.

Dolaskom na koncert zahvalimo ovim dobrim ljudima na decentralizaciji rokenrola! Cijena ulaznice bit će simboličnih 5 eura. Vidimo se u Klubu!