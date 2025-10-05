Novi naslovi – o teretu tuđih očekivanja, Josipu Brozu i djedu Sulejmanu

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL: DOVOLJNO DOBRA: PRIČA DJEVOJKE KOJA JE OTKANTALA TEROR INDUSTRIJE MODE I LJEPOTE, TIK TOKA I INSTAGRAMA I BEZ DIJETA POSTALA VITKA I SRETNA / Valentina Sumpor

Autorica iskreno i hrabro govori o svom odrastanju uz težak teret tuđih očekivanja i društvenih ideala ljepote i savršenstva. U knjizi piše o temama kao što su nesigurnost, poremećaji u prehrani, osjećaj

nepripadanja i pritisak savršenstva.

Teror industrije mode i ljepote je nemilosrdan. Osmogodišnjakinje iz škole dolaze uplakane i mami i tati govore da moraju na dijetu, jer su debele. Nemaju ravan trbuh. Pritisak s godinama samo raste. Djevojčice, djevojke i žene sa svih kanala dobivaju poruku da njihovu vrijednost određuje konfekcijski broj odjeće. Dovoljno dobra je priča o djevojci koja je otkantala teror industrije mode i ljepote, Tik Toka i Instagrama i bez dijeta postala vitka i sretna. “Dovoljno dobra je knjiga koju sam sama trebala pročitati kad sam imala 15 godina i gledala u ogledalo misleći da vrijedim samo ako sam mršavija. Napisala sam je za sve djevojčice, djevojke i žene koje misle da moraju postati manje da bi bile voljene” – Valentina Sumpor, autorica



BELETRISTIKA: ULOGA JOSIPA BROZA U ŽIVOTU DJEDA SULEJMENA / Jasmin Agić

Autor kroz životnu priču djeda Sulejmana, običnog čovjeka iz Bosne, istražuje kompleksan odnos pojedinca i ideologije socijalizma u Jugoslaviji. Kroz Sulejmanove oči doživljavamo utjecaj Josipa Broza Tita na svakodnevni život, ali i političko-kulturne promjene koje su oblikovale cijelu generaciju. Roman je spoj povijesti, autobiografskih elemenata i fikcije. Stil pisanja je živopisan i prožet blagim humorom. Djelo budi nostalgiju, ali i otvara prostor za kritičko promišljanje o prošlosti i njezinom nasljeđu u sadašnjosti.

Iz recenzije: “Roman Jasmina Agića obilježen je iskustvom generacije koja je u književnosti prepoznala mogućnost suočavanja sa traumom historijskog naslijeđa i književni tekst prihvatila kao poprište osobnog razračunavanja sa modernim mitovima ‘zlatnog doba’. Pripovjedač ove priče je nešto poput istražitelja koji se kreće labirintima porodične historije, na zadatku da razluči stvarnost od legende, fakt od fikcije, istinu od konfabulacije. Jedna od njegovih spoznaja biće to da intimni svijet porodice oduvijek stoji nepomiren sa ideološkim i političkim mitomanijama minule epohe.” Matija Bošnjak

DJEČJI ODJEL: OD PRAPOČETKA DO HRVATSKE: PUTOVANJE KROZ POVIJEST ZA MLADE ISTRAŽIVAČE / [tekst] Danijel Tatić, [ilustracije] Dražen Štebih

Ova knjiga vodi mlade čitatelje na fascinantno putovanje kroz vrijeme, počevši od samog stvaranja života na Zemlji. Na djeci lako shvatljiv način dočarava razliku između povijesnog mita i stvarnosti. Kroz bogato ilustrirane stranice, čitatelji će istražiti evoluciju života, od prvih jednostaničnih organizama do složenih ekosustava koji su oblikovali naš planet.

“Od prapočetka do Hrvatske: Putovanje kroz povijest za mlade istraživače” nije samo knjiga o prošlosti, već i inspiracija za buduće generacije da cijene i čuvaju svoje naslijeđe. Kroz zanimljive priče i prekrasne ilustracije, ova knjiga poziva čitatelje svih uzrasta na nezaboravno putovanje kroz vrijeme.



POLICA SF & FANTASY: OPČINJENOST: SMRTNI BODEŽ: SVEZAK PRVI / Lois McMaster Bujold

Mlada i naivna seljančica Fawn Bluefield napušta obiteljsko imanje, trudna i ostavljena, kako bi u obližnjem gradu pronašla posao i stvorila novi život slobodan od strogih pravila i osude. No njezina će se hrabrost ubrzo naći na kušnji – u krajevima kojima prolazi pojavila se zloćudna napast, drevno zlo koje prijeti svemu živom. Kao odgovor na prijetnju, pozvana je jezeranska patrola – tajanstveni red čuvara koji su živote posvetili borbi protiv nemani iz davnine.

Ono što je započelo kao obična misija uskoro će prerasti u priču o povjerenju, predrasudama i neočekivanoj povezanosti između dvoje naizgled nespojivih ljudi. ˝Opčinjenost˝, prvi dio serijala ˝Smrtni bodež˝, donosi uzbudljiv spoj epske fantastike, osobne drame i tihe, ali duboke ljubavne priče.