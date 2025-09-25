Bili smo u pravu – prometni elaborati nisu zaštićeno autorsko djelo

Prometni elaborati, konkretno dokumenti koji se odnose na uređenje jednosmjernog prometa i biciklističke staze kroz centar Križevaca koje nam je bivša gradska vlast odbijala dostaviti, ne mogu predstavljati autorsko djelo, originalnu intelektualnu tvorevinu književnog, znanstvenog i umjetničkog područja, te ne sadrže elemente propisane Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Presudila je to Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske, zadužena za zaštitu i promicanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama. Nakon naše žalbe, ona je poništila Rješenje koje je donio Grad Križevci, odnosno službenica za informiranje Dijana Marković 14. veljače 2025., kojim su nam odbili dostaviti dva prometna elaborata za koje je postojao izraziti javni interes, plaćeni su javnim novcem, kao i radovi koji su se prema tim elaboratima izvodili.

„Prvostupanjsko tijelo (Grad Križevci, op.a.) pogrešno navodi da je u slučaju ograničenja iz članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama dužno ograničiti pristup traženoj informaciji U slučaju navedenog ograničenja, tijelo javne vlasti bilo je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa“, utvrdila je državna povjerenica za informiranje Anita Markić.

I bivši zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško je u veljači na Novoj TV na pitanje novinara zašto ne dostavlja lokalnom portalu tražene dokumente, odgovorio da „…nemaju naviku davati cijele projekte…“. Upravo on je, navedeno je u elaboratu dobivenom nakon presude Povjerenice za informiranje, bio koordinator izrade tog dokumenta uime naručitelja.

Podsjetimo, Grad je odbio naš zahtjev za pristup informacijama kojim smo sredinom siječnja tražili dva prometna elaborata koji se odnose na reorganizaciju prometa i radove u križevačkim ulicama, a objašnjenje za odbijanje bilo je kako je riječ o informaciji zaštićenoj zakonom kojim se uređuje područje autorskog i srodnih prava. Međutim, i taj su zakon krivo tumačili.

„Informacije koje su predmet postupka sasvim sigurno se ne mogu svrstati u književno, znanstveno ili umjetničko područje, niti mogu predstavljati autorsko djelo jer se izrađuju sukladno posebnim propisima te ne sadrže elemente propisane Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima pa je stoga u žalbenom postupku utvrđeno da je prostupanjsko tijelo pogrešno primijenilo zakonsko ograničenje pristupa informacijama“, objašnjava Povjerenica za informiranje RH Anita Markić. Osim toga, naglasila je da je Grad Križevci pri odlučivanju o našem zahtjevu morao uzeti u obzir i činjenicu da su traženi elaborati plaćeni javnim novcem, što je potpuno zanemario.

„Uvidom u podatke koji su javno dostupni na mrežnim stranicama prvostupanjskog tijela (Grad Križevci) razvidno je da je predstavničko tijelo na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo Odluku o uređenju prometa na području Grada Križevaca, ali u rubrici „Savjetovanja s javnošću“ nema podataka o tome da bi o navedenoj odluci bilo provedeno savjetovanje“, dodaje Povjerenica u rješenju naše žalbe u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacije koje je Grad Križevci odbijanjem našeg zahtjeva uskratio javnosti nisu zaštićene ni zakonom kojim se utvrđuje područje zaštite osobnih podataka, u odnosu na imena i prezimena osoba koje je tijelo javne vlasti platilo za obavljanje određenog posla. Dakle, informacije koje se odnose na osobno ime, iznos i namjenu sredstava moraju biti dostupne javnosti, dok su zaštićeni datum i mjesto rođenja.

Dodajmo da ovo nije bio jedini slučaj u kojem nam je administracija bivšeg gradonačelnika Marija Rajna, pozivajući se na Zakon o autorskom pravu, odbijala dostaviti podatke o projektima plaćenim javnim novcem. Primjerice, elaborate vezane uz intermodalni terminal naručili su od tvrtke koja dotad nije imala ni zaposlenih ni prihoda, a odbili su dostaviti njihove preslike uz objašnjenje da su zaštićeni propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva. Javnost o rezultatima tih istraživanja plaćenih javnim novcem do dan danas nema nikakve informacije.