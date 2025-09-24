[FOTO] KUD Prigorje na 60. Vinkovačkim jesenima

Članovi Kulturno-umjetničkog društva „Prigorje“ sudjelovali su na jubilarnim 60. Vinkovačkim jesenima, kao predstavnik Koprivničko križevačke županije na jednoj od najvažnijih i najdugovječnijih manifestacija folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. Vinkovačke jeseni nisu samo smotra folklora – one su simbol zajedništva, kulturne raznolikosti i ljubavi prema hrvatskoj baštini, a sudjelovanjem na toj manifestaciji Križevčani su se potvrdili kao vrlo aktivan i predan sudionik u očuvanju i promicanju tradicijskih vrijednosti križevačkog kraja.

Nastupom u Vinkovcima predstavili su jedinstvenu tradicijsku kulturu prigorskog kraja – njegove pjesme, plesove, narodne nošnje i običaje. Voditelj folklorne sekcije Ivan Vinković predstavljanje je zamislio kroz „starinsku belinu i noviju varijantu našvavane nošnje župe Glogovnica“, koju su članovi nosili u svečanoj povorci. “Na putu do glavne pozornice u povorci su osim stalnih članova KUD-a bili i pridruženi članovi koji ne plešu aktivno, no ovaj put su obukli nošnje s veseljem te s ponosom prošli ulicama i trgovima grada Vinkovca“, prenijeli su dojmove članovi društva.

Tamburaše je pripremio Emil Šatrak, a pjesme je, s posebnom pažnjom u odabiru, uvježbala Ivana Mihajlic. “U vremenu kada mnogi elementi nematerijalne baštine polako nestaju, ovakvi nastupi predstavljaju snažan doprinos očuvanju lokalnog identiteta i njegovanju naslijeđa predaka“, poručuju iz društva, a publika ih je za nastup u večernjem dijelu programa Vinkovačkih jeseni obilno nagradila pljeskom.

Sudjelovanje na Vinkovačkim jesenima je također i prilika za susret s brojnim kulturno-umjetničkim društvima iz cijele Hrvatske i inozemstva, prostor za razmjenu iskustava, povezivanje, učenje i stvaranje novih suradnji koje dodatno obogaćuju rad društva. Članovi „Prigorja“ bili su gosti na ručku i druženju u Sotinu gdje tradiciju čuva KUD „Matija Gubec“.

“Za članove KUD-a „Prigorje“ od najstarijih, a posebno za najmlađe, ovaj nastup je bio „kruna rada“ koju su zaslužili svojim radom tijekom cijele godine. Biti dio jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj znači mnogo – ne samo u smislu umjetničkog izražavanja, već i kao osjećaj zajedništva, pripadnosti, ponosa“, zaključio je predsjednik KUD-a Tihomir Pleša i dodao kako je ovo sudjelovanje veliko priznanje za njihov rad, potvrda kvalitete, ali i prilika da prigorsku baštinu predstave na nacionalnoj razini.