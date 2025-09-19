Glazbena večer s Anom Majdak Fak – večeras u Shenoa Baru

Kao što smo već najavili, večeras će se u organizaciji Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” održati treća po redu Večer znanosti, tehnologije i umjetnosti. S početkom u 20 sati, na već poznatoj lokaciji – ugodnoj vanjskoj terasi Shenoa Bara, publici će biti predstavljena glazbena priča gošće Ane Majdak Fak.

Kroz otprilike sat vremena trajanja tribine, ova će magistra glazbe ispričati kako je krenuo njen glazbeni put, kako je nakon samo dvije godine pohađanja srednje glazbene škole nagrađena na renomiranim pjevačkim natjecanjima i primljena na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu u klasu prof. Olge Šober. Uz to, osvrnut će se na stažiranje i rad u Riječkom opernom zboru HNK Ivana pl. Zajca, pričat će o brojnim nastupima i suradnjama.

Kako je gošća profesorica solo pjevanja, o toj ulozi neće pričati samo iz glazbenog, već i pedagoškog aspekta. Uz to, tema će zasigurno biti International Summer Opera Studio, ljetni program stručnog usavršavanja za operne pjevače, kojeg je Ana osnivačica i direktorica.

Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima dostupno je OVDJE.

Vidimo se večeras u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara!