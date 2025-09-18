Vodne usluge pozivaju građane da se priključe na novoizgrađeni sustav kanalizacije

U sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci, Vodne usluge obavještavaju stanovnike naselja Prikraj Križevački, Mali i Veliki Potočec, Široko Brezje, Kosovec i Mladine da su ispunjeni uvjeti za priključenje na javni sustav fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Izveden je kućni priključak odvodnje do parcela, dok stanovnici trebaju unutar svojih parcela izgraditi interni dio priključka za spajanje objekata na javni sustav.

Korisnici navedenih naselja pozivaju se da potpišu ugovor o priključenju u Vodne usluge na adresi Donji Cubinec 30a, radnim danom od 7 do 15 sati, najkasnije do 31. listopada 2025. godine.

Za upite su dostupni kontakti: 048/720-905 i info@vukz.hr.