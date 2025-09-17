Prvi dan autobuse koristilo 200 građana. Direktorica Velić: Pritužbe su oko voznog reda, nepovezanosti s nekim ulicama i prigradskim naseljima

Prvi dan vožnje električnih autobusa u javnom prijevozu križevačkim ulicama prošao je vrlo zadovoljavajuće, potvrdila nam je direktorica Križevačkog poduzetničkog centra Jelena Velić. Za sad još nema gužvi u autobusima i na stajalištima, busevi su tek treći dan na cestama i sigurno treba neko vrijeme da se građani priviknu i počnu koristiti novu uslugu.

“Prvi dan je autobuse koristilo oko 200 građana, s tim da je više građana koristilo prijevoz u poslijepodnevnim i večernjim satima. Bio je jedan službeni prigovor, odnosno više opaska da nam karte pokazuju krivi datum i vrijeme izdavanja, ali uz pohvalu korisnika da je autobus krenuo na vrijeme, da je vožnja ugodna i tiha te da je vozač jako ljubazan“, kaže direktorica Velić. Problem s kartama, dodaje, otklonjen je isti dan, a drugih problema nije bilo.

Ipak, građane moli za razumijevanje u slučaju nekakvih izvanrednih poteškoća kojih uvijek može biti, te se nada da će biti što više pozitivnih dojmova i, naravno, korisnika.

“Za sada, koliko vidim po komentarima na društvenim mrežama, postoji najviše pritužbi oko voznog reda, nepovezanosti prijevoza s nekim ulicama u gradu i s prigradskim naseljima. U ovoj fazi uvođenja javnog gradskog prijevoza pratit će se fluktuacija putnika po stajalištima i po vremenu polaska kako bi se rute ili eventualna vremena polaska autobusa mogla mijenjati ovisno o broju putnika i njihovim potrebama u praksi. Svakako, nakon uvođenja javnog prijevoza, planira se napraviti analiza postojećih linija te krenuti u eventualno planiranje daljnjeg širenja“, dodala je Velić.

Mišljenje korisnika je svakako važno jer se u ovu javnu uslugu ulaže javni novac upravo zato da bi je građani koristili. Stoga su i kritike i pohvale dobrodošle, a eventualni prigovori se, naglašava direktorica, prema Zakonu o zaštiti potrošača predaju osobno u KPC, e-mailom na jgp@kpc.hr ili preporučenom poštom i to je jedini način na koji će korisnici prijevoza i ostali građani dobiti odgovor. Na upite na društvenim mrežama neće odgovarati.

Podsjetimo da se vožnja gradskim autobusima korisnicima ne naplaćuje, ulazak i izlazak putnika dozvoljen je samo na stajalištu, osim u slučajevima većih zastoja u prometu. Ne škodi spomenuti da osobe s invaliditetom, trudnice, starije i nemoćne osobe te osobe s malom djecom imaju prednost pri ulasku u autobuse i pri zauzimanju sjedećih mjesta. Autobusom se ne smiju voziti osobe mlađe od šest godina ako nisu u pratnji starijih osoba, a nije dopuštena ni vožnja osobama pod očiglednim utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava. Nije dozvoljen prijevoz životinja, izuzev ljubimaca u odgovarajućim spremnicima i pasa vodiča slijepih osoba. Vozači, ne samo da su dužni upozoriti putnike koji se ne pridržavaju pravila, već ih imaju pravo pozvati da napuste vozilo.

“Molim građane da se pridržavaju navedenog kako bi svima vožnja bila što ugodnija“, poručila je direktorica Jelena Velić.

Sva pravila ponašanja u vozilima javnog gradskog prijevoza navedena su u Općim uvjetima koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici KPC-a, na oglasnoj ploči u Razvojnom centru i tehnološkom parku te u Službenom vjesniku Grada Križevaca.