Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1518

Dr.sc. Neven Soić s Instituta Ruđer Bošković predstavlja prof. Željka Ivezića u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto A. Dundović)

U Temi Krugova slušamo prvih petnaestak minuta predavanja prof. Željka Ivezića s Opservatorija Vera Rubin u Čileu o početku snimanja neba najboljom kamerom na svijetu koje je održao na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 10. rujna, u organizaciji Astronomskog društva Varaždin.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Modri grafit Adama Rajzla i Dubravka Matakovića, na polici stripova Cure Hane Tintor, na odjelu beletristike Hrvatska na tacni: Konobar vam servira nogometaše, manekenke, biznismene, političare… sve! Andrije Kunića, a na stručno-znanstvenom odjelu O glupanima, idiotima i glupim idiotima: Zašto je važno kritički promišljati Larsa Fr. H. Svendsena.



Na današnji datum rođeni su Albrecht Kossel, Albert Szent-Györgyi, Lauren Bacall, Peter Falk, Mickey Rourke, David Copperfield i Igor Mirković, isplovio je brod Mayflower, u Zadru je otvoren prvi javni gradski perivoj, osnovan je General Motors, održana je premijera prvog filma u cinemascopeu, predstavljen je prvi uspješni fotokopirni aparat, umrli su Sveta Eufemija, Šiško Gundulić, Gabriel Fahrenheit, Jean Piaget i Vanča Kljaković.



U Vijestima Krugova govorimo o Etnografskom muzeju u Splitu, o Art Explora Festivalu, o jednom Rubensovom platnu te o “novom” porijeklu Kristofora Kolumba.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo Saturn u opoziciji, skorašnju pomrčinu SUnca daleko od nas, novi tragovi mogućeg davnog života na Marsu, te planovi Kine o “napadu” na asteroid.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Charlieja Byrda, Earla Klugha, Korle Pandita, Erica Grossa, Antonija Carlosa Gomesa, Nadie Boulanger, Georgesa Bizeta, Carly Simon, Joss Stone, te grupa T. Rex i Supertramp.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1518 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 16. rujna lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/