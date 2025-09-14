Velikim koncertom Maslačci proslavili rođendan udruge

Redakcija portala (Foto: Grad Križevci) 0

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Maslačak Križevci jučer je, u subotu 13. rujna, proslavila rođendan udruge uz koncert u prepunoj velikoj dvorani Hrvatskoga doma. Nastupili su članovi udruge “Maslačak” Križevci s profesoricom Anom Šimunec i uz pratnju Tamare Perc na gitari, a Tamara je zatim izvela autorske skladbe. Nastupile su učenice solo pjevanja Glazbene škole Alberta Štrige Križevci s profesoricom Anom Fortuna, Ani se uz pjesmu pridružio otac Stjepan, a sudjelovali su još Robin Čakarun, Hrvatsko pjevačko društvo Kalnik i Siniša Biško.

Uz brojne sugrađane i goste, Maslačcima su rođendan čestitali pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i župan Tomislav Golubić.

