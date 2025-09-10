Besplatan javni prijevoz još će koštati Grad

K’o ozebli sunce građani Križevaca čekaju javni prijevoz čije je puštanje u promet odgođeno do daljnjega jer okretište i punionica za električne autobuse u Tomislavovoj ulici, uz park na kojem se radilo i ulagalo u njega godinama, nije prošao tehnički pregled. Potvrdila nam je to direktorica KPC-a Jelena Velić prošli tjedan odgovarajući na pitanje kad će tri električna mini autobusa, koje je bivša gradska vlast kupila za 1.025.250,00 eura, napokon krenuti u vožnju, budući da je početak bio najavljen za 1. rujna.

Da budemo precizni, tehnički pregled službeno još nije završen, rekla je Velić, pa ni zapisnik nije gotov. Nije gotova, a još uvijek ni poznata, konačna cijena pa ne znamo koliko će građane Križevaca koštati besplatan javni prijevoz. Treba reći i da se za već kupljene autobuse očekuje novac iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, no za sad ih je kupio Grad za što se KPC kreditno zadužio. Uz to, za 136 tisuća eura naručene su nadstrešnice za autobusna stajališta, isplaćuju se plaće za vozače i upraviteljicu prijevoza koji su zaposleni još prošle zime, zatim je naručena izgradnja okretišta i punionice za autobuse, a sad su se pojavili i dodatni troškovi.

Naime, tehničkim pregledom utvrđeni su nedostaci i potreba za dodatnim radovima koji nisu planirani projektom, a dužni su ih ispraviti izvođači iz zajednice ponuditelja Park d.o.o. i Tehnologik d.o.o. koji su izabrani na javnoj nabavi još u svibnju. Dodatne radove dodatno mora platiti – Grad Križevci.

„Troškove dodatnih radova, koji nisu bili predviđeni projektom niti troškovnikom, a koje je inspektorica naložila radi povećanja sigurnosti, snosit će investitor – Grad. Njihov će se konačni iznos utvrditi po završetku svih radova“, odgovorila je direktorica Velić na pitanje tko će snositi troškove dodatnih radova.

Uz to, u cijenu uvođenja besplatnog gradskog prijevoza treba ubrojiti i sustav za izdavanje karata, koji je naručila tvrtka KPC d.o.o. Naime, vožnja se putnicima neće naplaćivati, ali pri ulasku u autobuse bit će obavezno preuzimanje karata.

„Sustav je izradila tvrtka Demiurg d.o.o., dok je nabava i ugradnja opreme za sva tri autobusa iznosila ukupno 3.862,50 eura s uključenim PDV-om“, odgovara direktorica. Spomenutu tvrtku osnovala je udruga Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca.

Javni prijevoz pustit će se u funkciju tek po završetku tehničkog pregleda i nakon dobivanja uporabne dozvole. Bivša gradska vlast predvidjela je dvije linije koje prolaze gotovo istim dijelovima grada, dok ulice poput Koruške, Gundulićeve, Zagorske, Prigorske, Lepušićeve, Lipovčice i drugih nisu uključene u plan vožnje, kao što nisu predvidjeli da autobusi voze prema Gimnaziji, Visokom gospodarskom učilištu ili recimo Đačkom domu.