[FOTO] Prvašići Modeca dočekani uz pjesmu

Uz pjesmu, ples i poneki savjet, dočekali su danas prvašiće učenici i učitelji OŠ Ljudevita Modeca. Ravnatelj škole Tomislav Bogdanović poželio im je dobrodošlicu i da u školi pronađu nove prijatelje i među vršnjacima i među učiteljima, a Gradu je zahvalio na nabavci radnih bilježnica, koje križevački osnovnoškolci ove godine prvi put dobivaju besplatno.

“Osim toga, gradi se i nova područna škola jer nam je cilj da naša djeca u Križevcima imaju nastavu u jednoj smjeni. Važno nam je da obrazovanje bude na što višoj razini, ali sam siguran da će se naši mališani, uz sve silne obaveze, veseliti ovom obrazovnom procesu“, rekao je gradonačelnik Tomislav Katanović. Izdvojio je sigurnosti djece kao važnu stavku o kojoj stalno treba voditi brigu i pohvalio suradnju s našom Policijskom postajom. Upravo o prometu i sigurnosti, kratko se roditeljima i djeci obratio službenik Policijske uprave koprivničko-križevačke i preventivne edukativne programe koje će uskoro proći s učenicima prvih razreda.

Novi školarci upoznali su svoje učiteljice i već od sutra kreću ozbiljno. No ne trebaju brinuti, poručili su im stariji kolege, sve će stići naučiti i još se i zabavljati.