Večeras potpuna pomrčina Mjeseca na našem nebu

Promatranje djelomične pomrčine Mjeseca s Ratarne 16. srpnja 2019. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Večeras, 7. rujna 2025. godine, Mjesec u Križevcima izlazi u 19 sati i 19 minuta. Njegov izlazak iznad Ratarske šume nekoliko minuta nakon “matematičkog” izlaska bit će ovoga puta nesvakidašnji. Trebat ćemo se malo potruditi da ga uočimo. Bit će, naime, već duboko u sjeni Zemlje. Kako je večeras pun Mjesec, to znači da će se Zemlja naći između njega i Sunca, ali ovoga puta baš točno na pravcu između njih i izazvat će, za nas, potpunu pomrčinu Mjeseca. Kad bismo se u to vrijeme našli na ovoj strani Mjeseca koja je okrenuta Zemlji, nama bi tamo bila potpuna pomrčina Sunca.



Potpuna pomrčina Mjeseca počinje otprilike baš u vrijeme kada će Sunce izlaziti iznad Ratarske šume. Tada će već biti potpuno pomračen i zato nam neće biti vidljiv kao obično, nego će biti zagasito tamno crven. Naš će prirodni satelit i dalje nastaviti “uranjati” u Zemljinu sjenu, sve do 20 sati i 13 minuta kada će pomrčina doseći maksimum. Faza potpune pomrčine trajat će malo manje od sat i po i Mjesec će iz sjene početi izlaziti u 20 sati i 55 minuta, da bi potpuno izronio iz sjene u 21 sat i 58 minuta. Sve do nekoliko minuta prije 23 sata Mjesec će se još nalaziti u Zemljinoj polusjeni, ali pogled se na Mjesec u toj fazi pomrčine gotovo i ne razlikuje od uobičajenog pogleda na Mjesec.



Ako vremenski uvjeti to dopuste, Astronomsko društvo Perzeidi organizirat će javno promatranje ove zanimljive astronomske pojave. Članovi društva doći će s teleskopima i ostalom opremom na najvišu točku Ratarne, na cestu koja prolazi pored vidikovca i tamo pronaći pogodno mjesto za promatranje ove pojave.



Postoji razlog zbog kojega se pomrčina neće pratiti sa zvjezdarnice. Nakon izlaska Mjesec se još bar sat vremena ne vidi sa zvjezdarnice, jer je njegova ljetna putanja po nebu nisko nad južnim horizontom i pogled na Mjesec neko vrijeme nakon izlaska je onemogućen zbog pokrivenosti horizonta zgradama i drvećem.



Važna je napomena da prognoza vremena ne obećava da ćemo zamišljeno moći s uspjehom provesti, jer je uvjet vedro nebo. Moramo biti spremni i na taj rizik, pa samo u nadi da će se pomrčina ipak moći vidjeti, Astronomsko društvo Perzeidi poziva sve zainteresirane građane na najvišu točku ratarskoga brežuljka. Tamo će negdje uz cestu koja vodi prema vidikovcu moći sresti članove Društva s teleskopima, pa im se mogu pridružiti u promatranju ove nesvakidašnje pojave kakvu nismo imali priliku pratiti još od 27. srpnja 2018. godine, dakle više od sedam godina. Članovi AD Perzeidi dolaze s opremom na mjesto promatranja u 19 sati, pa ako promatranje bude uspješno, potrajat će sve dok Mjesec ne postane “uobičajen”.



