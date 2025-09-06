Županijski Lovački savez smijenio predsjednika i izabrao novo vodstvo

Nakon što je Hrvatski lovački savez na izvanrednoj skupštini u kolovozu smijenio vodstvo saveza, a među njima i dopredsjednika Nevenka Jakopovića, istovremeno predsjednika LS naše županije, Jakopović je smijenjen i s te funkcije. Lovački savez Koprivničko-križevačke županije je na izvanrednoj izbornoj skupštini u Kozarevcu razriješilo predsjednika Jakopovića i izabralo Stjepana Čeredara za predsjednika. U izvršni odbor županijskog saveza iz Križevaca je izabran Ivan Majdak.

Sukobi i nezadovoljstvo u županijskom savezu traju već neko vrijeme, kako je pisao Podravski list. Dio lovaca godinama je tražio smjenu šefa lovaca Jakopovića, pogotovo nakon što je on zajedno s Lovačkom udrugom Prepelica Đurđevac, kojom predsjeda, proglašen krivim za počinjenje više prekršaja.