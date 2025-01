Briga o divljači u križevačkim lovištima povjerena Hrvatskom lovačkom savezu

Nakon višemjesečnih nastojanja rješavanja pitanja otvorenih zajedničkih lovišta i usklađenja rješenja sa stručnim službama Ministarstva poljoprivrede, župan Darko Koren jučer je donio Rješenje kojim Koprivničko-križevačka županija povjerava Hrvatskom lovačkom savezu izvršavanje mjera uzgoja i zaštite divljači u zajedničkim otvorenim lovištima: Križevci, Mali Kalnik, Kalnik, Marinovec, Gregurovec, Carevdar, Veliki Raven, Bukovje i Sveti Ivan Žabno, priopćili su iz Županije.

Dogovoreno je to nakon radnog sastanka s tajnikom Hrvatskog lovačkog saveza Hrvojem Kukasom i predsjednikom županijskog Lovačkog saveza Nevenkom Jakopovićem. Time je Županija povjerila Hrvatskom lovačkom savezu izvršavanje mjera uzgoja i zaštite divljači s ciljem sprečavanja mogućeg protuzakonitog lova ili nekog drugog oblika devastacije u navedenim lovištima sve do završetka upravnog sudskog postupka koji je u tijeku, odnosno do donošenja pravomoćne sudske presude. Važno je spomenuti da mjere uzgoja i zaštite divljači ne obuhvaćaju odstrjel divljači, osim u dijelu provedbe naredbe o smanjenju brojnog stanja divljih svinja radi prevencije afričke svinjske kuge.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poništilo je Javni natječaj za davanje zakupa prava lova u devet lovišta jer, navode u obrazloženju, pojedine stavke nisu u skladu sa Zakonom o lovstvu te da su diskriminirajuće i usmjerene samo na određene ponuditelje.